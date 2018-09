Antti Kaikkonen: Ay-liikkeen toimissa on kyse puoluepolitiikasta

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan hallitus on ollut työttömän asialla.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ihmettelee SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen Ylen Ykkösaamussa esittämiä väitteitä. Rinne totesi suorassa televisiohaastattelussa, että pääministeri Juha Sipilä on ”vastuussa työmarkkinoiden jännitteistä” ja että hallitus on toiminut ”työnantajien edusmiehenä”.

– Rinteellä on tietenkin oikeus näkemyksiinsä, mutta tulosten valossa sanoisin, että kyllä tässä on ennen muuta työttömän asialla yritetty olla. Päällimmäinen tavoite on ollut saada lisää työpaikkoja Suomeen, ja siinä on kyllä aika lailla onnistuttukin. Tällä vaalikaudella on saatu jo reilusti yli 110 000 suomalaiselle töitä. Tähän on tarvittu myös poliittisia päätöksiä, joista osa on ollut vaikeitakin, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan Suomen talouden ja työllisyyden nousu johtuu monesta asiasta. Hallituksen toimilla, joilla kilpailukykyämme on parannettu, on ollut Kaikkosen mielestä oma roolinsa.

– Hämmentävintä on, että vielä eduskuntakäsittelyssä SDP tuki kilpailukykysopimusta, mutta sen jälkeen on ikään kuin ollut kieltämässä tämän.

– Nytkin vähän valitettavasti tuntuu siltä, että SDP-johtoisen ammattiyhdistysliikkeen kaavailemissa toimenpiteissä on kyse enemmän puoluepolitiikasta kuin itse asiasta, eli työllisyyden parantamisesta, Kaikkonen toteaa.

– Työmarkkinoilla ja laajemmin yhteiskunnassa olisi viisainta laittaa voimavarat nyt siihen, että talouden kasvun jatkuminen turvataan ja että vielä työttömänä oleville saadaan töitä. Tämä on ainakin Keskustan tavoite, Kaikkonen sanoo.