Antti Häkkäsen mukaan tätä ei tunnistettu sote-uudistuksessa

Arvioiden mukaan aikuisista vain joka viides liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan liikunnan merkitystä ei ole tunnistettu sote-uudistuksessa.

– Koronapandemia opetti kuinka tärkeässä asemassa liikunta ja urheilu ovat Suomessa. Kymmenet tuhannet lapset ja nuoret ovat Suomessa irtautuneet liikunnan piiristä. Seuratoiminta on kärsinyt. Liikunta-alan ihmiset ovat tuskailleet. Nyt kun koronakriisi alkaa olla Suomessa hallinnassa, liikuntaan ja hyvinvointiin on välttämätöntä panostaa erityisen paljon. Se luo hyvän kierrettä tilanteessa, jossa hyvinvointivelkaa on koronan vuoksi jouduttu kohtaamaan paljon, hän sanoi Mäntyharjun monitoimihalli Kisalan avajaisissa.

Häkkäsen mukaan liikkumattomuuden hintalappu on suuri niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin.

– Liikkumattomuuden vuotuisiksi kustannusvaikutuksiksi on arvioitu yli kolme miljardia euroa. Kyse ei tietenkään ole vain eurojen säästämisestä, vaan ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä.

Häkkäsen mukaan ennaltaehkäisy on jäänyt liian pienelle huomiolle maakuntauudistuksessa.

– Tämä ennaltaehkäisyn tärkeys pitäisi muistaa myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa. Ongelmia korjaavat palvelut siirretään maakuntiin, mutta ongelmien ehkäisy jää paikallistasolle.

Hän totesi, että sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien kannalta viisainta politiikkaa on estää ongelmien syntyminen.

– Jos ennaltaehkäisy unohtuu, niin ongelmat pahenevat. Mielenterveysongelmien ja perinteisten kansasairauksien voimakas kasvu kertovat ennaltaehkäisevän toiminnan puutteista, Häkkänen muistutti.