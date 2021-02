Antti Häkkänen: Vasemmiston ajama velkakierre uhkaa koulutusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen uudistuksessa 90 prosenttia lisärahoituksesta kanavoidaan muuhun kuin opetukseen.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Antti Häkkäsen mukaan koulutuksen voimavarat voidaan turvata vain työllisyysastetta nostamalla ja vahvistamalla yritystoiminnan kannusteita.

Hän hämmästelee Educa-messuilla käytyä puheenjohtajatenttiä, jossa vain kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nosti esiin taloustilanteen merkityksen koulutuksen rahoituksessa.

– Vasemmistopuolueet sanovat helposti, että hei, otetaan lisää lainaa ja jatketaan veronkiristyksiä. Mutta kokoomus tunnistaa sen, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä koulutukselle ei käy hyvin veronkiristyksillä ja velkakierteellä, Antti Häkkänen sanoi Helsingin kokoomuksen Facebook-keskustelussa.

Tulokertymä olisi saatava lähivuosina kasvuun kaupungeissa ja myös pienissä kunnissa, jotta rahat riittäisivät opettajien palkkaamiseen ja terveisiin koulutiloihin. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen linja tarkoittaisi Häkkäsen mukaan näivettyvän kakun jakamista voimavarojen vähentyessä.

– Emme voi myöskään ajatella kuten vihreät, jotka eivät puhu lähes ollenkaan vanhustenhoidosta, vaan pelkästään koulutuksen resursseista. Ihan kuin yhteiskunnassa olisi vain yksi irrallinen kohde kerrallaan, Antti Häkkänen sanoi.

– Pitää tietää, että resurssit ovat niukkoja. Jokainen veroeuro on pois eläkeläisen, palkansaajan tai yrittäjän lompakosta. Se on toimeentulon leikkaus sille henkilölle, Häkkänen jatkoi.

Kansanedustaja varoitti viime vuosien vaarallisesta kehityksestä, jonka myötä yhtä pienempi osa koulutuksen voimavaroista menee varsinaiseen opetustyöhön. Hallituksen ajamassa oppivelvollisuuden uudistuksessa 90 prosenttia lisärahoituksesta kanavoidaan opetuksen ulkopuolelle eli kirjoihin ja koulukyyteihin.

Kokoomus on esittänyt uudistukselle vaihtoehdon, jossa sata prosenttia rahoituksesta menisi opetukseen.

– Resursseja on ohjattava nimenomaan opetukseen, jotta meillä on riittävästi opettajia ja riittävän pienet ryhmäkoot. Opettajien ammattitaitoon on luotettava, Antti Häkkänen sanoi.