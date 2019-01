Antti Häkkänen varoittaa hätäisistä pykälämuutoksista: Jäitä hattuun

Oikeusministerin mukaan huonosti valmistellut pykälämuutokset saattavat tosiasiassa laskea rangaistustasoa.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) varoittaa eduskuntaa tekemästä pikaisia pykälämuutoksia eduskunnassa oleviin lakiesityksiin. Eduskunnassa on loppusuoralla muun muassa laki, jolla kiristetään rangaistuksia lapseen kohdistuvista seksuaalirikoksista.

– Meillä on hyvä paketti eduskunnassa etenemässä. Se kiristää rangaistuksia nyt jo ja lisäksi tulee vielä uudistus, jonka nyt käynnistin. Nyt pitää maltin pitää eduskunnassa myös loppuvaiheessa. Jos tehdään yksittäisiä pykälämuutoksia ilman, että tiedetään, miten ne kunnolla vaikuttavat, en lähtökohtaisesti hirveästi kannattaisi sitä, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Häkkänen on käynnistänyt tänään valmistelun siitä, että sukupuoliyhteys lapsen kanssa muutettaisiin hyväksikäyttörikoksesta raiskausrikokseksi. Lain päälinjat valmistuvat ministerin mukaan kevään kuluessa, mutta laki ehtii eduskunnan hyväksyttäväksi vasta ensi vaalikaudella.

– Tällainen muutos, joka on erittäin iso muutos, sitä ei voi tehdä tuosta noin vain viikonloppuna heittäen keskusteluun. Se vaatii erittäin huolellisen valmistelun, jotta vaikutukset ovat oikeasti sellaisia, että rangaistukset kovenevat ja rikosvastuu toteutuu lapsen raiskaajien osalta.

Häkkänen kertoo käynnistäneensä lainvalmistelun vasta nyt, koska Korkein oikeus linjasi vasta viime vuoden loppupuolella, että se ei tulkitse raiskaukseksi 10-vuotiaan tytön tapausta.

Eduskunnan käsittelyssä jo olevalla rikoslain muutoksella kiristetään lapseen kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Uudeksi rikosnimikkeeksi esitetään törkeää lapsenraiskausta, josta rangaistus olisi 4-12 vuotta vankeutta. Lisäksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettaisiin nykyisestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta.

Häkkänen korostaa, että tämä lainsäädäntö pitäisi saada nyt maaliin.

– Eduskunta suvereenisti päättää, mitä päättää, minä olen vain esittelevä ministeri. Mutta korostaisin sitä, että näiden rangaistusjärjestelmien kehittäminen on niin monimutkainen palapeli, vaatii niin korkeaa asiantuntemusta ja huolellista pohjavalmistelua, että pitää hyvin tarkkaan tietää, millainen seuraamusvaikutus sillä on, että jotain pykälää muutetaan tuosta tohon suuntaan, Häkkänen sanoo.

Kansalaisuutta vaikea poistaa

Häkkäsen mukaan hallitus käy vielä loppuviikon aikana keskustelua, mitä vielä voitaisiin tehdä tämän vaalikauden aikana seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi. Häkkäsen mukaan pohdinta kohdistuu lähinnä sisäministeriön hallinnonalalle.

– Oikeusministerinä en ole jättänyt niin sanotusti hirveästä määrää keinoja käyttämättä ja nyt yhtäkkiä tässä tilanteessa toisin (niitä). Olen vienyt kaiken eteenpäin, mitä puolessatoista vuodessa olen ehtinyt.

Häkkäsen mukaan esimerkiksi seksuaalirikoksesta tai lapsen raiskauksesta tuomitun kansalaisuuden menettäminen on ”perusoikeusliitännäinen kysymys”, ja lakimuutosta olisi vaikea saada perustuslakivaliokunnasta läpi.

– Ymmärrän, että on vahva tahtotila tänne turvaan tulleilta hakijoilta poistaa, jos he ovat törkeisiin rikoksiin syyllistyneet, mutta toisaalta kansalaisuus on kansainvälisessä oikeudessakin pyhä asia, joka myönnetään, ja sitä ei kovin heppoisin perustein voi poistaa. Varsinkaan sellaisissa tapauksissa, joissa henkilöllä on vain yksi kansalaisuus. Eli kansalaisuudettomaksi harvemmin pystyy ketään kansainvälisten sopimusten nojalla jättämään.

Häkkäsen mielestä kannattaisi keskittyä resurssien lisäämiseen, parempiin viranomaisten toimintatapoihin ja valistuksen lisäämiseen sekä nyt jo ehdotettujen kiristysten ja kontrollijärjestelmien läpiviemiseen eduskunnassa kuin ”kiihkon vallassa pienten pykälämuutosten tekemiseen”.

– Henkilökohtaisesti en ainakaan kannata sellaista, että hätäisiä pykälämuutoksia tehtäisiin huonolla valmistelulla, koska olen nähnyt viime päivinä sellaisiakin esityksiä ja lakialoitteita, joilla tosiasiassa laskettaisiin rangaistustasoa.

Häkkäsen mukaan syynä on se, että ”ristiinvaikutus” rikoslaissa on niin monimutkainen. Lisäksi on vaadittu sellaisten tekojen kriminalisointia, jotka on jo kriminalisoitu.

– Jäitä hattuun. Lakimuutoksia tehdään vain huolellisen valmistelun kautta.