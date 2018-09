Antti Häkkänen: Ikääntyvän on voitava luottaa hoitoon ja hoivaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusministerin mukaan palvelujen organisointi, johtaminen ja rahoitusmallit kaipaavat uudistusta.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan ikäihmisten palveluissa asiakaslähtöisyyttä on vahvistettava. Keskeisessä roolissa tulevaisuuden vanhuspalvelujen kehittämisessä ovat vanhustyön ammattilaiset, alan tutkijat ja opettajat sekä uuden terveysteknologian kehittäjät.

– Suomi on monen sukupolven maa. Jokaisen ikääntyvän on voitava luottaa siihen, että hän saa parhaimman mahdollisen hoidon ja hoivan. Vanhustyön ammattilaiset ovat jo huippuluokkaa, mutta palvelujen organisointi, johtaminen ja rahoitusmallit kaipaavat uudistusta. Ikäihmisten palveluja on jatkossa katsottava yhä vahvemmin kokonaisuutena ja asiakkaan omasta näkökulmasta, ministeri Häkkänen sanoi Vanhustyön juhlagaalassa Mikkelissä keskiviikkona.

Ministeri Häkkänen korosti palveluohjauksen merkitystä. Palvelutarpeiden lisääntyessä asiakasta autetaan valitsemaan palvelutarjonnasta hänelle soveltuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, joita voidaan toteuttaa esimerkiksi asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin avulla.

-Toimivasta palveluohjauksesta hyötyvät paljon erilaisia palveluja käyttävät iäkkäät ihmiset. Tavoitteena on vahvistaa perustason lähipalveluja ja turvata nopea hoitoon pääsy, mikä on tärkeää paljon erilaisia palveluita käyttävälle. Valinnanvapaus vahvistaa ikäihmisen itsemääräämisoikeutta.

Ministeri Häkkänen korosti myös, että kotihoito on yksi keskeisistä iäkkäiden palvelujen kehittämiskohteista. Kotihoitoa tulee olla tarvittaessa saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Kaiken toiminnan tulee lisäksi olla kuntouttavaa ja tukea asiakkaan omien voimavarojen säilymistä.

– Tarvitaan monipuolisesti erilaisia asumismuotoja ja niihin liittyviä palveluita asiakkaiden tarpeen mukaan. Asumisen ja palvelujen yhdistämisen kokeilussa rakennetaan erilaisia yhteisöllisen asumisen malleja, kuten palvelukortteli ja ikäystävällinen keskusta. Yhteisöllisyyttä pitää vahvistaa entisestään.

Omais- ja perhehoidon kehittäminen on ollut tämän hallituskauden ajan erityisen kehittämisen kohteena. Kokeiluhankkeissa on luotu ja kehitetty toimintamalleja kaiken ikäisille omaishoidettaville.

– Tavoitteena on luoda edellytyksiä omais- ja perhehoidon lisääntymiselle ja tukea sekä omais- että perhehoitajia työssään, Häkkänen totesi.