Antti Häkkänen väläyttää maskivelvoitetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan kevyet keinot on käytettävä ennen hätätilakeinoja.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja entinen oikeusministeri Antti Häkkänen on sitä mieltä, että kaikki kevyet keinot koronavirusepidemian torjumiseksi on otettava käyttöön ennen hätätilakeinoja.

– Esimerkiksi maskin käytön voisi tehdä velvoittavaksi busseissa, kaupoissa ym. Pieni hinta suuren vahingon estämiseksi. Toisen ihmisen suojelua, ei pelkästään oma etu edellä. Yhdessä onnistumme, Häkkänen toteaa Twitterissä.

Hän viittaa tästä löytyvään Ilta-Sanomien juttuun. Siinä Häkkänen hämmästelee, miksi pääministeri Sanna Marin (sd.) on torjunut ajatuksen maskipakosta.

– Yhteiskuntaa ollaan julistamassa hätätilaan ja sillä pallotellaan. Mikä ihmeen kynnys on siinä, että maskipakkoa esimerkiksi julkisiin liikennevälineisiin, julkisiin tiloihin ja vaikka kauppoihin ei voisi määrätä, Häkkänen sanoo.

Hän kannustaa ministereitä pohtimaan asiaa uudestaan.

– Uskon, että se on oikeudellisesti järjesteltävissä, Häkkänen toteaa.

Hän muistuttaa jutussa sääntöjen noudattamisesta.

– Kaikkien rajoitusten teho heikkenee merkittävästi, jos käy kuin Belgiassa, jossa ihmiset eivät noudata rajoituksia. Suomen kansan identiteetin keskeinen kysymys on, että sääntöjä on noudatettava ja kannettava kortensa kekoon muita ihmisiä kohtaan. Tämä on se ydinjuttu, että toimivatko rajoitukset.

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru vastaa Häkkäselle Twitterissä, että maaliskuusta lähtien on kiitelty, että suomalaiset ovat noudattaneet ohjeita erinomaisesti, vaikka jokainen tietää totuuden olevan jossakin tyydyttävän ja hyvän välillä.

– Tsempataan. Tyydyttävä ei nyt riitä, Kiuru toteaa.

