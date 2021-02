Antti Häkkänen: Vaalit eivät voi tulla yllätyksenä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan kuntavaaleihin on ollut vuosi aikaa varautua.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja entinen oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo, että ”demokratia ei saa halvaantua” nyt koronakriisissäkään.

– Oikeusministeriöllä on ollut vuosi aikaa varautua turvallisiin vaalijärjestelyihin. Johtamiseen kuuluu ennakointi. Jo viime keväänä useat keinot esillä. Ei voi tulla yllätyksenä, Häkkänen toteaa Twitterissä.

Kuntavaalien siirtäminen koronaepidemian takia on ollut esillä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on sanonut, että kuntavaalien järjestämisen ajankohtaa ja vaalien mahdollista siirtämistä on pohdittava vielä tässä kuussa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ihmetteli tänään, ettei koronatilannetta ole huomioitu ajoissa vaalijärjestelyissä. Hänen mukaansa oikeusministeriöllä ei ole kunnollista suunnitelmaa vaalien toteuttamiseksi.

Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja ja lääkäri Mia Laiho on esittänyt että vaalit voitaisiin hoitaa erityisjärjestelyin, kuten lisäämällä äänestyspaikkoja sekä ulkoäänestysmahdollisuuksia ja vaikka ottamalla käyttöön kotiäänestykset ja jopa drive in -äänestys.

