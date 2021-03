Antti Häkkänen: Vaalien siirto toi esiin johtajuusongelman

Entisen oikeusministerin mukaan hallitus ja ministeriö epäonnistuivat kuntavaaleihin varautumisessa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja entinen oikeusministeri Antti Häkkänen pitää kuntavaalien siirtämistä kahdella kuukaudella ainoana järkevänä vaihtoehtona.

– Tautitilanne on kiihtymässä ja vaaleihin varautuminen on ollut puutteellista. Vaali- ja terveysviranomaisten mukaan vaaleja ei voi järjestää terveysturvallisesti, Antti Häkkänen kirjoittaa Twitterissä.

Hän toteaa MTV:lle oikeusministeriön ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen epäonnistuneen vaaleihin valmistautumisessa, mikä kertoo myös johtajuusongelmasta.

– Johtajuuden ydinkysymys on ennakointi. Koronakriisissä on paljon ennakoimattomia, uusia käänteitä. Suomihan on selvinnyt tästä hyvin. Mutta vaaleihin varautuminen on ollut selkeästi tiedossa jo vuoden verran, Häkkänen sanoo.

Kuntavaalien järjestämiseen poikkeustilanteessa voitaisiin varautua suhteellisen pienelläkin summalla.

– Saataisiin virkailijoiden palkkoja vähän nostettua. Lisäksi pitäisi varata vähän urheiluhalleja, tehdä ulkoäänestyspaikkoja ja drive in -äänestyspaikkoja, Antti Häkkänen sanoo.

Tautitilanne on kiihtymässä ja vaaleihin varautuminen on ollut puutteellista. Vaali- ja terveysviranomaisten mukaan vaaleja ei voi järjestää terveysturvallisesti. Vaalien siirto ainoa järkevä vaihtoehto. Kaksi kk lisäaikaa ministeriölle varautua vaaleihin. https://t.co/S47h5Xk2iu — Antti Häkkänen (@anttihakkanen) March 8, 2021