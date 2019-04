Antti Häkkänen: Uusia keinoja rajoittaa pikavippien mainontaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusministeriön mukaan markkinoinnissa voitaisiin varoittaa luoton haitoista kuluttajan taloudelle.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) käynnisti viime vuonna valmistelun pikavippien mainonnan rajoittamiseksi. Ministerin tiedotteen mukaan oikeusministeriössä on nyt laadittu arviomuistio kuluttajaluottojen markkinointia rajoittavista keinoista.

− Velkaongelmat kurjistavat liian monen suomalaisen arkea. Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen taustalla on monesti velkakierre. Markkinataloudessa pitää olla reilut pelisäännöt. Luottomarkkinoille tarvitaan terveemmät toimintatavat nyt myös markkinoinnin suhteen. Erityisesti pikavippimainoksista merkittävä osa on luonteeltaan hyvin päällekäyvää, Antti Häkkänen sanoo.

− Luotto saatetaan esittää huolettomana ja nopeana ratkaisuna kuluttajan taloudellisiin ongelmiin. Osa markkinoinnista on täysin harhaanjohtavaa ja houkuttelee velkakierteeseen. Markkinoinnin rajoittamisen valmistelussa on löytynyt useita käyttökelpoisia keinoja. Pidän tärkeänä, että selvityksen keinot arvioidaan huolellisesti läpi ja lainsäädäntötyö aloitetaan mahdollisimman pian. Tavoitteena on estää asiakkaan hädänalaisen aseman hyväksikäyttöä, Häkkänen lisää.

Arviomuistiossa on esitetty harkittavaksi seuraavia sääntelyvaihtoehtoja joko yhdessä tai erikseen:

− Kuluttajaluottoja koskevan markkinoinnin sisällön rajoittaminen huomattavasti nykyistä yksityiskohtaisemmilla säännöksillä, esimerkiksi ottamalla laissa nykyistä tarkemmin kantaa siihen, minkälaista markkinointia ainakin olisi pidettävä kiellettynä.

− Kuluttajaluottojen mainonnan rajoittaminen yksinomaan tosiasiatietoihin.

− Varoituksen antaminen luoton mahdollisista haitallisista vaikutuksista kuluttajan talouteen sekä muistuttaminen velvollisuudesta maksaa luotto kaikkine kustannuksineen takaisin.

− Tiettyihin markkinointikanaviin (esimerkiksi tietyt paikat, tietyt välineet) kohdistuvat mahdolliset kiellot tai rajoitukset.

Ministeri Häkkäsen mukaan vastuullinen markkinatalous tarvitsee reilut pelisäännöt.

− Pikavippien markkinointiin tarvitaan tiukempaa sääntelyä. Meidän on puututtavana siihen, että nykyisin riskittömänä ja huolettomana myytävä luottotuote voikin lopulta olla sisällöltään jotain aivan muuta ja aiheuttaa kuluttajalle merkittäviä taloudellisia ongelmia. Kuluttajaluottojen markkinoinnin rajoittaminen tällä tavalla voisi olla yksi hyvä keino velkaongelmaan puuttumisessa, Häkkänen toteaa.

Ylivelkaantumisen hallintaa tulee hänen mukaansa jatkaa ensi vaalikaudella.

− Ylivelkaantumisen määrä tulee saada ensi vaalikaudella merkittävään laskuun. Tällä vaalikaudella tehdyt toimenpiteet ylivelkaantumisen hallintaan ovat olleet tärkeä alku. Tavoitteena tulee olla, että yhä harvempi joutuisi varaamaan kuukausittaisista tuloistaan osuuden velkojille ja ulosottoon. Hallitusohjelmassa tulee linjata ylivelkaantumisen vähentämistavoitteesta ja toimenpiteistä sen toteuttamiseksi, Häkkänen sanoo.