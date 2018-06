Antti Häkkänen: Urheiluseurojen rooli kasvaa terveyden edistämisessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusministerin mukaan kaikilla lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus liikuntaharrastukseen.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan urheiluseurat ja muut liikuntajärjestöt ovat merkittävässä roolissa suomalaisten terveyden edistämisessä. Hänen mukaansa avainasemassa ovat vapaaehtoistyötä tekevät seurojen jäsenet.

– Liikunnan lisääminen on vähintään yhtä tärkeää kuin sote-uudistus. Liikkumattomuudesta uhkaa muodostua myös kansantalouden kannalta yksi keskeinen kysymys, jos kasvavat terveysongelmat paisuttavat kustannuksia ja verotusta.

– Urheiluseurojen tukeminen on myös kunnille järkevää, koska sijoitus moninkertaistuu seurojen mittavan vapaaehtoistyön avulla. Ilman seurojen panostusta nykyistä liikuntatoimintojen määrää olisi tuskin edes mahdollista järjestää. Suomessa toimii yli puoli miljoonaa aikuista mukana liikunta- ja urheiluseurojen toiminnassa. Näissä järjestöissä toiminta perustuu usein juuri vapaaehtoistyöhön, Häkkänen sanoi juhlapuheessaan Haminan Palloilijoiden 90-vuotisjuhlassa.

Ministeri korosti seuratoimintaa ja sanoi sen olevan useiden tahojen yhteistyötä.

– Liikuntaharrastusten edistäminen ja urheiluseurojen tukeminen ovat joukkuepeliä parhaimmillaan. Työhön tarvitaan aktiivisia harrastajia, paikallisia seuratoimijoita, yleisöä, kuntia, kaupunkeja ja valtiota. Urheiluseura on myös monesti kotikunnan tunnetuin käyntikortti ja imagotekijä.

Häkkänen kertoi, että hallitus on myös tuonut oman panostuksensa toimintaan myöntämällä tänä vuonna liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen yhteensä yli 40 miljoonalla euroa. Tämän lisäksi hallitus on myöntänyt lähes neljä miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Tuen tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille liikunnan harrastaminen ohjatussa seuratoiminnassa ja laskea harrastamisen kustannuksia.

– Seuratuen tarkoituksena on tukea paikallista seuratoimintaa sekä liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi tehtävää työtä. Seuroissa tehdään laajaa ja merkittävää työtä lasten ja nuorten liikunnan eteen. Hallitus haluaa avustuksilla tukea mahdollisuuksia osallistua liikuntaharrastuksiin. Kaikilla tulee olla mahdollisuus liikuntaharrastuksiin tulotasosta riippumatta, Häkkänen sanoi.