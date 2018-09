Antti Häkkänen: Ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin lisää rajoituksia

Suomen ei pidä olla sinisilmäinen uusien turvallisuusuhkien edessä, oikeusministeri toteaa.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan turvallisuusviranomaisten resursseja ja toimivaltuuksia on lisättävä, jotta uusiin uhkiin kyetään varautumaan.

– Ulkomaalaisten kiinteistönomistuksesta turvallisuudelle tietyissä tapauksissa aiheutuvat uhkakuvat on otettava vakavasti. Erityisesti EU-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaalaisen kiinteistönomistuksen laajentumiseen voi liittyä tiettyjä epäkohtia kokonaisturvallisuuden kannalta, Antti Häkkänen kirjoittaa kokoomuksen nettisivuilla.

Hänen mielestään on tehtävä toimia vielä tällä vaalikaudella, joilla ulkomaalaisten kiinteistönkaupat saadaan tarkempaan valvontaan ja luodaan keinot tarvittaessa rajoittaa ulkomaalaisten kiinteistönomistusta.

– Viranomaisille on annettava tarpeelliset työkalut kiinteistönomistusta koskevan tilannekuvan luomiseksi. Toisaalta on myös mahdollistettava valtion puuttuminen kiinteistökauppoihin tilanteissa, joissa se on valtion turvallisuuden kannalta oleellista. Oikeusministeriö on ollut mukana valmistelemassa näitä toimenpiteitä, Häkkänen kirjoittaa.