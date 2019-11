Antti Häkkänen: Tämä unohtuu usein medialta ja poliitikoilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuspoliitikon mukaan PS:n ei voi luottaa kykenevän hoitamaan turvallisuutta.

Kansanedustaja Antti Häkkäsen mukaan läntinen maailma näyttää olevan menettämässä perusarvojaan, kuten ymmärrystä oikeusvaltion ja sananvapauden perusasioita sekä kaupallista yhteistyötä kohtaan.

– Mikä onkaan tärkeämpää tosi suomalaisten tulevaisuudelle kuin se, että kansainvälinen kauppa ja vienti vetää, suomalaisten osaajien tuotteet pääsevät maailmalle, ja kansainvälinen järjestelmä tukee suomalaisten turvallisuutta? Että kansainvälisen oikeuden periaatteet ovat voimassa?, Antti Häkkänen kysyi.

– Nämä peruspilarit ovat viime kädessä isoja, olennaisia kysymyksiä politiikassa. Maitolasit ja joulukirkot ovat pieniä ja epäolennaisia.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja entinen oikeusministeri Antti Häkkänen puhui puolueensa nuorisoliiton liittokokouksessa Espoossa.

Antoivat periksi

Antti Häkkäsen mukaan kokoomus ymmärtää ja on historiassakin ymmärtänyt aidosti, mistä asioista ei tingitä. Hän puhui J.K. Paasikiven ja P.E. Svinhufvudin teoista ja puolueen talousosaamisesta.

– Ja niin kävi viime hallitusneuvotteluissakin. Kokoomus piti kiinni tietyistä periaatteista eikä antanut periksi. Nyt me näemme, mitä hallitus tekee keskustalaisilla, jotka antoivat periksi. Ei mitään!, Antti Häkkänen totesi.

Hänen mielestään ”keskustalaiset, demarit ja perussuomalaiset eivät ole miettineet omia arvojaan yksilönvapauden osalta kuntoon”.

– Me käytämme tällä hetkellä hyvinvointivaltion menoihin enemmän rahaa kuin koskaan, mutta pahoinvointia on enemmän kuin koskaan.

Toisaalta hänen mukaansa ”mikään muu puolue – kuten nyt postilakosta nähdään – ei suhtaudu markkinatalouteen tällä hetkellä myönteisesti”.

– Kokoomus suhtautuu siihen myönteisesti niin, että tiede, teknologia, markkinatalous yhdistettynä synnyttää parhaita ratkaisuja. Jos se on järkevästi säänneltyä, ohjattua, valvottua. Emme me siihen usko, että antaa kaiken tapahtua vapaasti ja tapahtukoon mitä vaan yhteiskunnassa.

– Mutta järkevästi säänneltynä, valvottuna markkinatalous eli yksilöiden voima viime kädessä muuttaa yhteiskuntaa. Se luo talouskasvua, se ratkoo yhteiskunnan perustavia ongelmia.

Ristiriidassa lain kanssa

Perussuomalaiset ja kokoomus ovat Antti Häkkäsen mukaan samaa mieltä esimerkiksi poliisien määrän lisäämisestä ja puolustusvoimiin panostamisesta.

– Mutta käytännössä emme voi luottaa siihen, että tällä hetkellä gallupjohdossa oleva perussuomalaiset kykenisi Suomen turvallisuutta hoitamaan. Katsokaa perussuomalaisia, kuinka he reagoivat laillisuuskysymyksiin, jos laki on heidän mielipiteensä kanssa ristiriidassa, Antti Häkkänen kehotti.

– He eivät ymmärrä oikeusvaltion kulmakiviä siinä tilanteessa, jossa heidän mielipiteensä on lain tai perustuslain kanssa ristiriidassa. Tämä on yksi suurin perussuomalaisten ja kokoomuksen tämänhetkinen ero.

Hänen mukaansa ”kokoomus ymmärtää, että samalla kun maahanmuuttopolitiikkaa pitää tehdä hallittavammaksi ja jopa tiukemmaksi, tehdä palautukset toimivammiksi, niin samaan aikaan pitää pystyä noudattamaan ihmisoikeussopimuksia, oikeusvaltion kulmakiviä niin, että itsenäisesti tuomarit päättävät kenellä on oikeus turvapaikkaan ja kenellä ei ja kuka palautetaan”.

– Perussuomalaiset eivät ymmärrä, että viime kädessä yksilön perusoikeudet ovat niin suomalaisten kuin ulkomaalaisten etu, että niistä ei tingitä. Siihen tiivistyy hyvin paljon kokoomuslaisuuden ja perussuomalaisuuden eroa.

Oikea ja riittävä

Antti Häkkäsen mielestä ”tässä tunteen ja mielikuvien ja mutu-tuntuman ja otsikoiden aikakaudella tarvitaan poliittisia voimia joihin voi luottaa, vaikka niiden mielipide olisi välillä vähän hankalakin”.

– On äärimmäisen helppo tässä ajassa tehdä joko mutu-tuntumalla ja mielikuvien perusteella politiikkaa – niin kuin näemme perussuomalaisten ja vihreiden osalta. Toiseksi helpointa on tehdä politiikkaa niin, että jostain kokonaisuudesta poimitaan yksi fakta ja sanotaan että kyllä tämä paikkansa pitää. Kyllä pitää, mutta ei anna oikeaa kuvaa asiasta, Häkkänen kuvaili.

– Tämä unohtuu medialta monesti, tämä unohtuu poliitikoilta: annetaanko oikeat ja riittävät tiedot jostain asiasta?

Häkkäsen mielestä tulevien vuosien politiikka edellyttää, että yhä enemmän osoitetaan empatiaa ja ymmärrystä erilaisten ihmisten elämäntilanteisiin.

– Niin että voi olla yhä enemmän kaikkien suomalaisten puolue. Ja koko Suomessa. Niin köyhien kuin rikkaiden. Niin että jokainen ymmärtää, että tämä politiikka hyödyttää heitä, on heidän taustansa ihan mikä tahansa. Meidän pitää puhutella ihmisiä paremmin.