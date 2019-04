Antti Häkkäsen mukaan Suomi tarvitsee laajan yrittäjyysohjelman

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan työllisyydestä puhuttaessa kasvun luominen on unohdettu täysin.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja oikeusministeri Antti Häkkänen korostaa, että seuraavallakin vaalikaudella talouden saaminen kasvuun vaatii erittäin laaja-alaisia ohjelmia.

– Niin kuin tälläkin vaalikaudella – 80 päätöstä, Antti Häkkänen muistelee.

Nykyisessä työllisyyskeskustelussa pohditaan työllisyysasteen saamista 75 prosenttiin. Häkkäsen mukaan monilta on siinä unohtunut kokonaan yrittäjäystävällisen, kasvua luovan politiikan tekeminen.

– Edelleenkään demarit eivät kykene sanomaan yhtään esimerkkiä, miten heidän veronkiristyksensä loisivat kasvua, hän ihmettelee.

– Me tarvitsemme laajan yrittäjyyttä tukevan ohjelman, jolla entisestään parannetaan yritystoiminnan kannusteita riskinottoon tässä maassa. Siihen pitää kytkeä eri veroasioita mukaan niin, että vähintään verotus pidetään nykytasolla ja pitkäjänteisesti Suomesta tehdään jopa vielä parempi paikka investoida.

Antti Häkkäsen mukaan pitää olla koko ajan tuntosarvet herkkänä siihen, että investointi ja yritystoiminta Suomeen ja Suomessa kannattaa.

– Nyt on huolestuttavia uutisia siitä, että yhä enemmän firmoja myydään ulkomaille. Työn tekemisen kannattvuus on erittäin tärkeä, Häkkänen toteaa.

– Samaan aikaan työn verotuksessa pitäisi muistaa, että liian kireä progressiivinen vero heikentää osaamisen hankkimista, kun yksilön osaamisen kannusteet vähenevät. Se on unohtunut vaalikeskustelussa kokonaan.

– ”Miksi ottaisin vaativan tai lisäkursseja vaativan tehtävän vastaan, jos yli puolet lisätulosta lähtee verottajalle”, hän kuvailee tilannetta.

Oppimisen nälkää pitää ministerin mukaan ruokkia verotuksella.

Hän sanoo olevan tärkeää, että koulutusjärjestelmä tukee huippuosaamisen hankkimista Suomeen.

– On tärkeää että on oppisopimusmalleja, joilla päästään kiinni työn syrjään. Mutta kun puhutaan siitä, miten saadaan houkuteltua putkimies hankkimaan erikoisputkimiehen tutkinto – verotus on keskeinen juttu, jolla saadaan huippuosaamista lisättyä.

Ministerin mukaan on myös jatkettava tämän vaalikauden määrätietoista linjaa sosiaaliturvan, verotuksen ja palkan yhteensovittamisessa.

– Siihen suuntaan, että työnteko on koko ajan kannattavampaa kuin joutenolo. Se on iso kokonaisuus.

Antti Häkkäsen mukaan tulevalla vaalikaudella tärkeitä ovat hänen luettelemansa kolme kokonaisuutta: yrittäminen, omistajuus, sijoittamisen riskinotto.

– Pitää luoda kannusteet siihen, että ihmiset voivat omalla työllään vaurastua, pärjätä ja hankkia sitä huippuosaamista. Tavallisissa työtehtävissä tai missä tahansa huipputason pörssitehtävissä – luodaan verotuksella kannusteet, että jos ihminen kouluttautuu eteenpäin, niin verotuksella sitä kannustetaan. Lisäksi se, että yhä paremmin yhteensovitetaan, että työnteko kannattaa koko ajan, Häkkänen kuvailee tulevaa haastetta.