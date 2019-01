Antti Häkkänen: Suomi nostettu velkakierteestä, työn linjaa ei pidä muuttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Miksi SDP aikoo mullistaa talouspolitiikan linjan, kysyy ministeri Antti Häkkänen.

Oikeusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan talous- ja työllisyyspolitiikan linjan tulee olla suurin teema tulevissa vaaleissa. Häkkäsen korostaa työllisyysasteen nostaminen on seuraavaan vaalikauden tärkein tehtävä. Häkkänen korostaa työlinjan olevan ainoa keino palveluiden ja eläkkeiden rahoittamiseksi.

– Tutkimusten mukaan olemme onnistuneet talous- ja työllisyyspolitiikassa. Suomi on nostettu velkakierteestä, yritystoiminta kasvaa ja työllisyys vahvistuu kohisten. Tämä on parasta politiikkaa hyvinvointiyhteiskunnan ja suomalaisten elintason pelastamiseksi. Yhä useampi on töissä ja saanut oman elämänsä ohjakset käsiinsä. Olen täysin hämmästynyt, että minkä ihmeen takia SDP lupaa täyskäännöstä talous- ja työllisyyspolitiikkaan? Tämä olisi karmea virhe hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen kannalta, Häkkänen sanoi puhuessaan Etelä-Savon yrittäjägaalassa Mikkelissä.

Häkkänen muistuttaa, että vaikka Suomen talous- ja työllisyyskehitys on saatu oikealle uralle, tulee seuraavankin hallituksen tehdä ikäviä päätöksiä. Kriisitietoisuuden tulisi palata vaalipuheisiin.

– Kaikki puolueet tietävät, että ei tuleva hallitus pääse yhtään sen helpommalla kuin tämäkään hallitus. Julkisen talouden kestävyysvaje painaa päälle, velkaantuminen uhkaa palata, kansainvälinen taloustaantuma kolkuttelee ovea ja työllisyyden vahvistamiseksi tarvitaan lisää päätöksiä. Kokoomus on tyytyväinen nykyisen talous- ja työllisyyspolitiikan tuloksiin. Samaa linjaa on syytä jatkaa, Häkkänen painotti.