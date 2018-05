Antti Häkkänen: Suomessa ei ole mitään tilaa sharia-laille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusministerin mukaan uskonnolla tai kulttuurilla ei voi perustella esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeuksien loukkaamista.

– Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa, jossa perusoikeudet kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Suomi on yhteiskunta, jossa monimuotoisuudesta huolimatta elämme kaikkien oikeuksia kunnioittaen. Yhdenvertaisuus on Suomen voimavara ja yhteiskuntaa koossa pitävä voima, Antti Häkkänen totesi tiistaina Etnisten suhteiden neuvottelukunnan Etno-foorumissa Helsingissä.

Oikeusministeri Häkkäsen mukaan monimuotoisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että maahan sallittaisi syntyvän rinnakkaisyhteisöjä, joissa esimerkiksi uskonnollisesta tai kulttuurisesta toiminnasta johtuen naisten ja tyttöjen oikeudet eivät täysin toteutuisi.

Suomen oikeus suojaa ministerin mukaan yhdenvertaisesti kaikkia iippumatta ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, kulttuurista tai muusta taustasta. Häkkänen korosti kuitenkin, ettei uskonnolla tai kulttuurilla voi perustella esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeuksien loukkaamista pakkoavioliitoilta tai silpomisella.

– Suomessa ei ole mitään tilaa sharia-laille tai muille rinnakkaisyhteiskuntaa tavoitteleville pyrkimyksille. Oikeudet ovat yhdenvertaisia jokaiselle, hän sanoi oikeusministeriön tiedotteen mukaan.

Häkkänen nosti esiin myös syrjinnänvastaisen työn

– Tutkimustulokset tuovat esiin huolestuttavan korkeita lukuja maahanmuuttajaväestön kokeman syrjinnän, häirinnän ja väkivallan kokemusten osalta. Perusoikeudet Suomessa kuuluvat kaikille taustasta riippumatta. Oikeusministeriö on yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa tehostanut työtä yhdenvertaisuuden ja muun muassa maahanmuuttajanaisten aseman parantamiseksi.

