Antti Häkkänen: Suomen kannattaa hyödyntää bioenergiaa

Oikeusministerin mukaan bioenergialla on suuri rooli ilmastotavoitteissa.

– Suomen kannattaa hyödyntää erityisesti bioenergiaa, aivan samalla tavalla kuin muut maat hyödyntävät omia luonnonvarojaan. Se tuo työtä, omavaraisuutta ja turvallisuutta sekä auttaa ilmastotavoitteissa. Uusi teknologia mahdollistaa yhä tehokkaimpien ja ilmaston kannalta parempien ratkaisujen rakentamisen, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) toteaa tiedotteessa.

Ministeri Häkkänen puhui Kouvolassa Vekaranjärven varuskunnan uuden lämpölaitoksen avajaisissa maanantaina.

– Ilmastonmuutokseen vastaaminen on meidän kaikkien yhteinen asia, ja meidän on kannettava vastuumme yhdessä muiden maiden kanssa.

Ministeri Häkkäsen mukaan energiantuotannon merkitys korostuu vuosi vuodelta niin taloudellisen kilpailukyvyn, turvallisuuden kuin myös ilmastotavoitteiden osalta.

– Suomen ilmastotavoite on kunnianhimoinen EU-mittakaavassakin. Vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuus on nostettava 50 prosenttiin, kivihiilestä on luovuttava ja öljyn käyttö puolitettava.

Suomen uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntäminen lämmön- ja sähköntuotannossa sekä liikenteen biopolttoaineiden tuotannossa on yksi keskeisistä kysymyksistä pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta.

– Tavoitteenamme on tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä. Uudet teknologiset ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta pääsemme tavoitteisiimme. Hajautetulla energiantuotannolla on hallituksen tavoitteiden toimeenpanossa keskeinen rooli. Hajautetulla energiantuotannolla voidaan vähentää energian ja energiaraaka-aineiden tuontia ja edistää energiaomavaraisuutta, ministeri Häkkänen toteaa.