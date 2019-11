Antti Häkkänen: Posti-kiistasta huolestuttava ennakkotapaus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen oikeusministerin mukaan normaali työmarkkinoiden neuvottelumenetelmä ohitetaan selvityshenkilöillä.

Kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) pitää selvityshenkilöiden nimittämistä Posti-kiistaan ennakkotapauksena, joka saattaa johtaa ongelmiin työmarkkinakierroksella.

– Näyttää siltä, että hallituksen toimesta ohitetaan normaali työmarkkinaneuvottelumenetelmä ja hallituksella on vahva poliittinen kytkös tähän tilanteeseen. Vähintäänkin valtakunnansovittelijainstituutio näytetään ohittavan ja jopa työmarkkinaosapuolet. Toivottavasti pääministeri tietää, minkälaisiin kehityskulkuihin tämä voi johtaa, edellisessä hallituksessa oikeusministerinä toiminut Antti Häkkänen sanoo toimittajille.

Häkkänen uskoo, että työmarkkinaosapuolet kykenevät toimimaan vastuullisesti.

– Mutta jos tämä johtaa sellaiseen kehityskulkuun, että kumpikaan osapuoli ei ole enää valmis tekemään kompromisseja, vaan odotetaan, että poliittinen hallitus tulee nimeämään erillisselvityshenkilöitä kaikkiin riitoihin, niin tämä johtaa käytännössä kärjistyviin työmarkkinaongelmiin nyt lähitulevaisuudessa, mutta myös pidemmällä aikavälillä, Häkkänen sanoo.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) tiedotti eilen medialle, että työmarkkinakonkarit Jukka Ahtela, Lauri Ihalainen, Lasse Laatunen ja Ann Selin ryhtyvät ratkomaan Posti-kiistaa. Valtakunnansovittelija astuu siksi aikaa sivuun.

Kyseenalainen ennakkotapaus

Antti Häkkänen toivoo pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitukselle viisautta.

– Näen tämän ennakkotapauksena ja nimenomaan hyvin kyseenalaisena ennakkotapauksena. Tiedetään, että ongelma on vakava neuvottelutilanteessa, mutta silloin pitäisi nimenomaan maltin pitää poliittisella puolella, ettei mennä sotkeutumaan asioihin, joihin ei poliittisen järjestelmän pitäisi tällä tavalla puuttua, Häkkänen sanoo.

Häkkänen arvioi, että pääministeripuolueen toimintaan vaikuttavat huonot kannatusluvut.

– SDP on ilmeisesti antautumassa julkiselle paineelle tässä ja gallupien heikkenemiselle. Olisi ollut viisautta antaa työmarkkinaosapuolten ratkoa nämä ongelmat, koska tämä ongelma ei tule olemaan ainoa työmarkkinaongelma jatkossa, Häkkänen toteaa.

Häkkäsen mukaan ongelmia työmarkkinoilla nähdään myös tulevina vuosina esimerkiksi postitoimialalla kiristyvän kilpailutilanteen vuoksi. Häkkänen kysyy, nähdäänkö erillisiä selvitysryhmiä myös muilla toimialoilla, joissa on valtionyhtiöitä.

– Nyt jos annetaan käytännössä tällainen ennakkoratkaisu, että Rinteen hallitus tulee ottamaan omiin käsiinsä jossain määrin työmarkkinakiistojen ratkaisuja, niin pidän tätä hyvin huolestuttavana.

Häkkäsen mielestä toimintatapa on huolestuttava paitsi Suomen työmarkkinatilanteen kannalta, niin myös signaalina ulospäin, että Suomessa työmarkkinaosapuolet eivät enää ratkaise näitä asioita, vaan valtiovallalla on työmarkkinakysymyksissä poliittinen intressi.

– Jos katsotaan Suomea investointiympäristönä tai yritysten kilpailukyvyn kannalta, niin olisi nyt syytä pitää siitä vanhasta periaatteesta kiinni, että työnantajat ja työntekijät keskenään sopivat kompromisseja. Se on ollut myös yhteiskunnan vahvuus, että poliitikot eivät mene sinne sekaan sanomaan mikä on hyvä työmarkkinasopimus ja mikä on huono, Häkkänen linjaa.