Antti Häkkänen: Pääministerin kannattaisi tunnustaa tosiasiat

Kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen pitää hallituksen talouslinjaa kestämättömänä ja kehottaa tekemään muutoksia nopeasti.

– Pääministerin ja hallituspuolueiden kannattaisi nopeasti tunnustaa tosiasiat. Yritystoiminta ja hyvinvointiyhteiskunta menestyvät tai näivettyvät käsi kädessä. Talouslinjaa pidettiin kestämättömänä jo ennen koronaa, elvytyksellä tätä tosiasiaa ei pääse pakoon. Uusi suunta nopeasti, Häkkänen tviittaa.

Hän vastaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) tämänpäiväisiin lausuntoihin yritysten yhteiskuntavastuusta.

Marin totesi Talouselämän haastattelussa muun muassa pitävänsä UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemista koskeneita lausuntojaan aiheellisina. Hän vaatii yrityksiä ottamaan lisää vastuuta.

Marin avasi myös Twitterissä ajatteluaan. Koska yritysten vastuullisuuteen ei aina voi luottaa, tarvitaan hänen mukaansa vahvaa hyvinvointivaltiota ihmisten ja ympäristön suojelijaksi.

– Kyse ei ole vastakkainasettelusta yksityisen ja julkisen välillä vaan tasapainosta näiden kesken. Tarvitsemme molempia pärjätäksemme, Marin tviittasi.

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) valtiosihteeri Ville Kopra vastaa Häkkäselle, että ”hallituksen talouslinja on saanut ekonomisteilta laajan hyväksynnän ja sen keskeinen osa-alue on tuo mainitsemasi elvytys”.

– Tämä on tosiasia. Jatkossa valmistauduttava myös julkisen talouden velkasuhteen vakauttamiseen konkreettisemmin. Yritysten tukemiseen keskitytty nyt, Kopra tviittaa.

