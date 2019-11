Antti Häkkänen: Pääministeri marssittaa Suomea totuuden jälkeiseen aikaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan keskustan ja vihreiden on otettava kantaa ydinkysymykseen.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen huomauttaa, että Postin kriisissä on kaksi eri kysymystä. Ensimmäinen on se, millä politiikalla valtionyhtiöitä viedään eteenpäin ja millaisia periaatteellisia kantoja siinä yhteydessä otetaan.

– Se on poliittinen kysymys ja niissä voi tehdä monenlaisia valintoja.

Toinen ja Häkkäsen mielestä oleellisin kysymys nyt on, viedäänkö Suomen poliittista järjestelmää totuuden jälkeiseen aikaan kohti ”trumpismia” ja Brexitin kaltaista tilaa, jossa ei ole merkitystä, kuinka haluttuun lopputulokseen päästään.

– Pääkysymys on hallituksen toimintatavat. Pääministeri on jalkauttamassa Suomeen toimintatapaa, jossa totuuden jälkeinen aika marssii eduskuntaan. Pääministerin täytyisi kyetä nousemaan puoluepolitikoinnin ulkopuolelle ja nähdä kansallinen etu. Pääministerin nimen omaan pitäisi vaalia sitä, että eduskunnan edessä puhutaan totta, koska jos totuudella pyyhitään lattiaa, niin silloin kansanvaltainen järjestelmä alkaa murtua.

Häkkäsen mukaan keskustan Katri Kulmunin ja vihreiden Maria Ohisalon pitäisi vaatia selvitystä erityisesti hallituksen toimintatavoista eikä keskittyä omistajaohjauksen sisältölinjauksiin.

– Miten hallituspuolueet vihreät ja keskusta suhtautuvat toimintatapoihin, eli pitääkö puhua totta ja aikovatko vihreät ja keskusta ottaa tiukan linjan nimen omaan totuuden puhumiseen ja toimintatapojen tervehdyttämiseen.

– Suurin kysymys on siis se, että puhuuko hallituksen edustajat eduskunnassa totta.

Perjantaina sekä Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola että valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen päällikkö Kimmo Viertola viestittivät selvästi, että Posti on informoinut omistajaa eli ministereitä matkan varrella koko ajan. Viertola totesi, että Posti on noudattanut hyvää hallintotapaa ja se on informoinut omistajaa riittävästi. Antti Rinne puolestaan syytti eduskunnan kyselytunnilla torstaina ja perjantaina tiedotustilaisuudessa Postin hallitusta hämäämisestä ja toimimisesta vastoin omistajan tahtoa.

Pohjolan ja Viertolan lausuntoihin myös Häkkänen nojaa ihmetellessään Rinteen toimintaa ja sanomisia eduskunnassa.

– Jos Suomen ykkösvallankäyttäjä ei puhu totta, niin hän tuo sellaisia toimintamalleja, jotka ovat paljon vaarallisempia kuin postilakko, Häkkänen huomauttaa.

Eduskunta käsittelee kokoomuksen aloitteesta tehtyä välikysymystä tiistaina. Hallituksen luottamuksesta äänestetään keskiviikkona. Sitä ennen Rinteen pitäisi antaa selvitys Postista hallituskumppaneilleen.