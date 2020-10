Antti Häkkänen: Nuoret häviävät hallituksen mallissa

Oppivelvollisuusuudistusta on ehdotettu lykättäväksi koronan vuoksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen kritisoi hallituksen ajamaa oppivelvollisuusuudistusta, jossa oppivelvollisuusikä nousisi kahdeksaantoista ikävuoteen.

– Koulutuksen niukat lisäresurssit pitää käyttää järkevästi. Vasemmistohallituksen mallissa häviää nuoret ja veronmaksaja. 115 meur/v koko ikäluokan kirjoihin ja matkoihin ei auta niitä nuoria, jotka keskeyttävät. Rahaa tarvitaan yksilölliseen ohjaukseen ja oppimisen tukeen, Häkkänen tviittaa.

Lakimuutos oppivelvollisuusiän nostosta kahdeksaantoista vuoteen ja toisen asteen maksuttomuudesta saa lukioiden rehtoreilta runsaasti vastustusta MTV Uutisten ja Rehtorit ry:n teettämässä kyselyssä.

Puolet rehtoreista ei kannata lakimuutosta ja saman verran heistä toivoisi hankkeelle lykkäystä. Suurin huolenaihe on, että rahat eivät riitä. Se voi johtaa säästötoimiin muussa opetuksessa.

Myös Kuntaliitto on toivonut, että uudistusta lykättäisiin koronavirusepidemian vuoksi. Epidemia on heikentänyt monien kuntien taloustilannetta, ja toisen aallon riski on suuri. On esitetty, että rahat kohdistettaisiin mieluummin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseen.

