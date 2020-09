Antti Häkkänen nimityskohusta: Turvavalinnoissa ei varaa virheisiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-ministeri toivoo oikeuskanslerin katsovan sisäministeriötä tarkasti.

Poliisiasioita johtavassa sisäministeriössä on uutisoitu muhivan uusi nimitysskandaali. Keskusrikospoliisin päällikön viran hakuohjeita on muutoiltu ja kuuden hakijan joukossa on poliisihallinnon ulkopuolelta tuleva SPR:n Porin vastaanottokeskuksen johtaja.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) on määrä päättää viran täyttämisestä lokakuun alkuun mennessä. Tilannetta arvellaan mahdolliseksi poliittiseksi virkanimitykseksi.

Entinen oikeusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen twiittaa asiasta.

– Luottamus viranomaisiin ja hallintoon on Suomen vahvuus tässä sekavassa maailmanajassa. Sitä pitäisi vahvistaa eikä rapauttaa, Antti Häkkänen kirjoittaa.

– Turvallisuusviranomaisten johtajavalinnoissa ei ole varaa virheisiin. Toivottavasti ⁦oikeuskansleri⁩ katsoo tämän tarkasti, hän jatkaa.

Häkkänen sanoo huolen olevan aiheellinen. Hän huomauttaa, että ministeriöön valittiin vihreä kansliapäällikkö, jolla ”ei ollut päivääkään alan kokemusta”.

– Ihan aiheellinen huoli, että vastaavia tulee edelleen ja kepu laskee läpi. Kuten sanoin; tulevassa valinnassa ei ole varaa virheisiin, pidäthän siitä huolen, Antti Häkkänen twiittaa keskustan kansanedustajalle.

Myös kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Heikki Vestman ovat twiitanneet KRP:n päällikön viran täytöstä.

