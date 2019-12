Antti Häkkänen MTV:lle: Keskustan ongelma ei ratkea demaria vaihtamalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan kannattaa arvioida vasemmistohallituksen hyötyjä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkästä ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa haastateltiin hallitustilanteesta maanantai-iltana MTV:lla Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelmassa sen jälkeen, kun asemastaan taisteleva pääministeri Antti Rinne (sd.) oli syyttänyt keskustaa ja vaatinut siltä selvää viestiä jatkosta.

Jussi Halla-aho sanoi näkevänsä tilanteen niin, että kaksi erittäin vaikeassa, suorastaan katastrofaalisessa tilanteessa olevaa puoluejohtajaa (Antti Rinne ja keskustan Katri Kulmuni) mittaa sitä, kumman pokka kestää. Se nähdään tiistaina, mutta kummallekaan ei ole tulossa parempaa vaihtoehtoa.

Antti Häkkäsen mukaan kyse on sinänsä syvemmistäkin asioista kuin vain Posti-kysymyksestä tai Antti Rinteestä.

– Jos noin kovaa kielenkäyttöä käytetään, ja käydään vielä tällaista kissa-hiiri -leikkiä noin pitkien palaverien jälkeen, niin kyllä tässä on joku muu suurempi välirikko tapahtumassa keskustan ja SDP:n välillä, Antti Häkkänen sanoi.

Häkkäsen mukaan keskusta on ilmoittanut melkoisen suoraan ja selvästi, että tuki Rinteeltä on vedetty pois.

Jussi Halla-aho hämmästeli vihreiden tehneen räikeän virheen, kun puheenjohtaja Maria Ohisalo kiirehti julistamaan luottamustaan Antti Rinteelle.

Häkkäsen mukaan hallituksen on kyettävä asettamaan kansallinen etu puoluepolitikoinnin ja kapeiden viiteryhmien edelle.

– Kun se on mennyt pieleen, tämä arvojärjestys… No, sen jälkeen on mennyt vielä pieleen se, että eduskunnan edessä pitäisi pysyä kirkkaasti totuudessa, Antti Häkkänen kuvaili.

Eduskunta käy tiistaina välikysymyskeskustelun.

– Siinä hallituspuolueet joutuvat viimeistään, myös vihreät, sanomaan tukevatko he tällaista hallitusta, jossa toimintatavat ovat varsin kyseenalaisia.

Jussi Halla-ahon mukaan olisi muuttuneiden poliittisten voimasuhteiden vuoksi hyvin perusteltua, että hallituksen kaatuessa uutta hallitusta alettaisiin kasata uusien vaalien kautta. Antti Häkkänen huomautti, että uuden perustuslain mukaan pitää ensin käydä uusia neuvotteluja kaikkien eduskuntapuolueiden kesken ja uusien vaalien kynnys on erittäin korkea.

– Tässä tilanteessa keskustan tulee erityisesti arvioida, että tämä heidän kehumansa hyvä hallitusohjelma voisi olla vielä parempi joillain muillakin kokoonpanoilla. Keskustan kannattaa aika avoimin kortein katsoa, että heidän kannattajakuntansa intressejä ei välttämättä palvele parhaiten vasemmistohallitus, Häkkänen totesi.

Hänensa mukaan talouden pelastamiseen on varmasti parempi vaihtoehto kuin nykyinen hallituspohja.

– Kyse on enemmän siitä, että keskustan peruslinja ei vain sovi tuollaiseen vasemmistohallitukseen. Se kumpuaa sieltä se perusongelma. Pitkässä juoksussa se ei poistu, pääministeriäkään vaihtamalla toiseen demariin.

Jussi Halla-ahon mukaan hallituspohja on poliittisesti huteralla pohjalla oleva sillisalaatti, jonka on mahdoton toteuttaa mitään koherenttia poliittista linjaa, koska yhteisiä näkemyksiä ei ole.