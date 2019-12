Antti Häkkänen: Miten hallituksella voi olla al-Holista eri linjoja?

Kokoomusedustajan mukaan valtioneuvostolla ei kuukausienkaan jälkeen ole kantaa.

Eduskunnan kyselytunnin al-Hol -keskustelussa kokoomuksen Antti Häkkänen sanoi asian olevan valtavan tärkeä niin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta kuin inhimillisestikin.

– Sen takia on perin kummallista, että kun tämä on kuukausia jatkunut, niin hallituksella ei ole edelleenkään kantaa tässä asiassa. Miten tämä voi olla niin?, Antti Häkkänen ihmetteli.

Hän viittasi ministeriaitioon päin pääministerin sijaiseen Katri Kulmuniin (kesk.) ja ulkoministeri Pekka Haavistoon (vihr.).

– Siellä istuu vasemmassa laidassa kaksi ministeriä, joilla on eri linja tässä asiassa. Näin tärkeässä ja vakavassa kysymyksessä, jossa oikeudellisesti ja turvallisuustiedon ja tiedustelutiedon osalta vain valtiojohdolla on paras tieto ratkaista tämä asia.

– Kuukausia jatkunut kiista! Toinen ministeri sanoo eilen että lehdistä luetaan, se on ainoa tieto, ja toinen ministeri on kuukausia valmistellut tätä asiaa!

Häkkänen kysyi, luuleeko Kulmuni, että tämä herättää luottamusta kansalaisissa.

Pääministerin sijainen Katri Kulmuni viittasi Antti Rinteen (sd.) hallitukselta uudelle Sanna Marinin (sd.) hallitukselle tulleeseen toimintalinjaan.

– Se on se, että ulkoministeri johtaa sitä valmistelua. Toimintalinjasta on päätetty sen suhteen, että erityisedustaja sinne laitetaan selvittämään kuinka voidaan auttaa viranomaisreittejä pitkin ihmisiä. Ja kyllä meidän täytyy koko ajan tässä prosessissa, joka on erittäin monimutkainen ja vaikea, punnita kansallista ja sisäistä turvallisuutta ja niiden suomalaislasten tilaa ja olosuhteita joissa he ovat, Katri Kulmuni sanoi.

– Ja varmasti jatkamme tätä keskustelua täällä myös ensi viikolla ja hallitus esittää opposition välikysymykseen vastaukset. Ja tämä sama tilannehan on itse asiassa kaikissa Pohjoismaissa, joten Suomi ei ollenkaan ainutlaatuisessa tilanteessa ole sen suhteen, mitä tuolla leirillä tällä hetkellä tapahtuu, Kulmuni jatkoi.