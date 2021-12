Antti Häkkänen: Minäpä kerron, mitä hallitus on päättänyt maakuntaverosta

Kokoomusedustajan mukaan hallitus yrittää piilottaa sen, että maakuntaverosta on jo sovittu.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen arvelee, että hallituspuolueet yrittävät vaieta maakuntaveron valmistelun. Hän otti asiaan kantaa STTK:n vaalipaneelissa.

– On sovittu tismalleen, että (maakuntaveroa koskeva) laki valmistuu tällä kaudella, mutta nyt vaalien alla yritetään väittää jotain aivan muuta, Häkkänen sanoo.

Ennen Häkkästä kolmen hallituspuolueen edustaja olivat juuri kertoneet, onko maakuntaverotus tulossa vai ei.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli sanoo, että tällä kaudella veroa ei ole tulossa.

– Maakuntaveroa ei varmastikaan ole tällä kaudella tulossa. Sitä valmistellaan, mutta jo tässä vaiheessa on nähty, että reunaehdot ovat sen kaltaiset, että sellaista veroa on aika lailla mahdoton saada aikaan.

Kallin mukaan reunaehtoja on kolme: Kansalaisen kokonaisverotus ei saa nosta, alueiden väliset erot eivät saa kasvaa eikä uusia tehtäviä ei siirretä hyvinvointialueille.

SDP:n varapuheenjohtaja Nina Malm sanoo, että maakuntaverosta ei voida tehdä päätöstä, koska lakiesitystä ei ole olemassa.

– Ennen ei voida päättää ennen kuin on jotain mistä päättää, ja kun asia on vielä valmistelussa, päätöstä on aika vaikea tehdä. Oletettavaa on, että se ei taida tälle hallituskaudelle keretä.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo sanoo myös, että tällä hallituskaudella maakuntaveroa ei nähdä.

– Sehän on koko ajan ollut tiedossa, että se ei tule voimaan tällä hallituskaudella, mutta siitä on sovittu, että se valmistellaan tällä hallituskaudella. Päätökset tehdään valmistelun perusteella. Missään nimessä näissä sotevaaleissa siitä ei päätetä, Saramo toteaa.

Häkkänen arvioi, että tarkkaan ottaen asia ei ole siten kuin hallituspuolueiden edustajat sanovat.

– Täällä yritetään ennen vaaleja bluffata, että veroa valmistellaan, mutta sitä ei ole päätetty. Minäpä luen täältä, mitä hallitus on päättänyt viime syksynä: ”hallitus sitoutuu maakuntaverotusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana”, Häkkänen luki puhelimensa näytöltä.

Hän viittaa hallituksen syksyllä 2020 tekemään linjaukseen siitä, että maakuntavero valmistellaan. Hallitus toteaa näin: ”Hallitus sitoutuu verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana sekä sen voimaantuloon viimeistään vuonna 2026.” Linjaus tehtiin ennen kuin maakuntaveroa pohtinut komitea totesi, ettei vero ole ajankohtainen.

– Keskusta, SDP ja muut ovat sitoutuneet siihen, että laki tuodaan eduskuntaan hyväksyttäväksi aluevaalien jälkeen, Häkkänen toteaa.