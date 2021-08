Antti Häkkänen: Miksi hallitus heräsi vasta lomien jälkeen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan työ ei löydä tällä hetkellä tekijäänsä Suomessa.

Kokoomus esittää 15 kohdan pakettia työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman helpottamiseksi.

Puolueen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan koronakriisin jälkeisen talouskasvun suurimmaksi pullonkaulaksi on muodostumassa se, että yritykset eivät löydä riittävästi osaavaa työvoimaa eivätkä ihmiset työtä.

– Hallituksen tähänastiset toimet ovat olleet hyvin lähellä nollaa, sillä ne eivät juurikaan vahvista julkista taloutta, Antti Häkkänen sanoi kokoomuksen puoluejohdon tilaisuudessa Seinäjoella.

Hänen mukaansa hallituspuolueiden tilannekuvan ristiriitaisuus on ollut silmiinpistävää. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on maalannut kuvaa ”talouden poutasäästä”, vaikka valtiovarainministeriö on varoittanut velkaantumisen olevan kestämättömällä uralla.

Antti Häkkänen pitää käsittämättömänä, että hallitus epäonnistui työllisyystoimien suhteen kevään budjettiriihessä. Syksyn riihi on viimeinen hetki päättää uudistuksista, jotka ehtisivät voimaan vielä kuluvan vaalikauden aikana.

Valtiovarainministeriö aloitti toimien valmistelun vasta kesälomien jälkeen.

– Tämä kertoo siitä, että hallituspuolueiden tahtotila on lähes olematon. Se antaa huolestuttavan viestin siitä, ettei työllisyysongelmia oteta vakavasti, Häkkänen jatkoi.

Lisää täsmäkoulutusta

Suomessa oli kesäkuussa 316 000 työtöntä työnhakijaa ja samaan aikaan 145 000 avointa työpaikkaa.

Kokoomuksen mukaan kaikki mahdolliset keinot on käytettävä, jotta työttömät löytäisivät töitä ja yritykset osaavia työntekijöitä.

Puolue esittää lisää voimavaroja työelämälähtöiseen oppimiseen, muunto- ja täydennyskoulutukseen korkeakouluissa sekä lyhyisiin yritysten tarpeista lähteviin täsmäkoulutuksiin.

– On tärkeää antaa työttömille ihmisille mahdollisuus koulutukseen, jonka avulla voi päivittää osaamisen ja nostaa mahdollisuuksia uudelleen työllistymiseen, Antti Häkkänen totesi.

Hänen mukaansa osaamisen lisäksi olennainen osa työvoimapulan ratkaisua on työn tekemisen kannustavuuden lisääminen.

– Työn tekemisen pitäisi olla kaikissa tilanteissa kannattavaa. Tarvitsemme samaan aikaan kannustinloukkujen purkamista sosiaaliturvassa sekä selkeän linjauksen siitä, että työn verotusta kevennetään työn kannustavuuden parantamiseksi, Häkkänen sanoi.