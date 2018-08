Antti Häkkänen: Luottamus on Suomen tärkein menestystekijä

Yhteiskunnallinen luottamus on sekä kilpailukyvyn että hyvinvoinnin takaaja, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.).

– On ehdottoman tärkeää, että luottamus hallintoon ja oikeusvaltion toimivuuteen pysyvät vahvoina myös tulevaisuudessa. Maailmalla moni maa on horjumassa sisäisen luottamuksen rapautuessa, korosti oikeusministeri Antti Häkkänen Valtionhallinnon johdon foorumissa Helsingissä perjantaina.

– Luottamukseen ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen perustuva yhteiskunta takaa parhaan perustan niin yritystoiminnalle kuin yksittäisille kansalaisillekin kehittyä ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Ihmisten välinen keskinäinen luottamus ja luottamus yhteiskunnan instituutioita, esimerkiksi tutkimustietoa, tuomioistuimia tai viranomaistoimintaa kohtaan ei saa päästä rapautumaan, Häkkänen sanoi.

Hän totesi, että keskustelua luottamuksesta ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta käydään tällä hetkellä erityisesti EU-tasolla, liittyen vakavaan huoleen viimeaikaisesta kehityksestä Puolassa ja Unkarissa.

– Eurooppalainen oikeusalan yhteistyö perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen. Siten sen toimivuus liittyy väistämättä muita jäsenvaltioita kohtaan tunnettuun luottamukseen. Viime aikaisista kansainvälistä kauppaa koskevista esimerkeistä olemme saaneet jälleen muistutuksen siitä, että luottamuksen heikkeneminen voi lisätä kaupankäynnin esteitä ja heikentää taloudellista kanssakäymistä, Häkkänen sanoi.

– Rule by law ei ole sama asia kuin Rule of law – yksin lakien säätäminen ja noudattaminen eivät riitä. Toimivassa oikeusvaltiossa on välttämätöntä, että lait on säädetty läpinäkyviä prosesseja noudattaen, perusoikeudet huomioiden, vapaissa vaaleissa valittujen päättäjien toimesta ja niitä toimeenpanee korruptoitumaton virkakunta, Häkkänen painotti.

Hän muistutti, että myös tutkimus tukee sitä, että luottamukseen perustuvat yhteisöt toimivat muita tehokkaammin.

– Tämä pätee niin yrityksissä, työpaikoilla kuin yksittäisten kansalaistenkin välisissä oikeussuhteissa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Luottamus on tarpeen myös kansainvälisessä politiikassa valtioiden välillä.