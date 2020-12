Antti Häkkänen: Keskustan johdon on kuunneltava Katri Kulmunia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäonnistunut työllisyyspolitiikka vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan, kokoomusedustaja sanoo.

Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kehottaa hallituspuolue keskustan johtoa kuuntelemaan ex-puheenjohtajansa Katri Kulmunin varoituksia hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta. Häkkänen kuvailee Sanna Marinin (sd.) hallituksen työllisyyspolitiikkaa ”epäonnistuneeksi” ja ”uhaksi hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen tulevaisuudelle”.

– Marinin hallitus ei tunnustanut talouden tosiasioita ennen koronaa, eikä tunnusta edelleenkään. Kokoomukselle on päivän selvää, että hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, palkat ja eläkkeet rahoitetaan viime kädessä yritystoiminnalla ja työnteolla, eikä velkarahalla. Sen joka haluaa turvata esimerkiksi vanhuspalvelujen riittävän rahoituksen, pitäisi olla nyt tekemässä työllisyyttä lisääviä päätöksiä.

– Epäonnistunut työllisyyspolitiikka vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan, Häkkänen toteaa tiedotteessaan.

Keskustan puheenjohtajuuden Annika Saarikolle syyskuussa hävinnyt Kulmuni pohti Ilta-Sanomien lauantaisessa haastattelussa puolueensa hallitustaivalta.

– Ollaanko hallituksessa itseä vai keskustan linjaa varten? Herää tietenkin kysymys, jos kaikki on niin kivaa, että joku on vaihtanut linjaa. Ja toisaalta: kivoja asioitahan sieltä on toistaiseksi lähinnä tullutkin. Isot väännöt odottavat itseään, Kulmuni sanoi.

Kulmuni arvosteli myös hallituksen talouslinjauksia.

Häkkäsen mukaan keskustan nykyjohdon olisi syytä kuunnella Kulmunin varoituksia.

– Kokoomus on esittänyt muun muassa paikallisen sopimisen laajentamista, sosiaaliturvan kannusteiden lisäämistä ja kotitalousvähennyksen parantamista. Olemme esittäneet asiantuntijatietoon pohjautuen työllisyyskeinot 120 000 työpaikan synnyttämiseksi. Ja saa tehdä muillakin keinoilla. Tärkeintä, että teette, ettekä keksi jatkuvia selityksiä. Vastuussa teoista on erityisesti keskustan nykyjohto, Häkkänen sanoo.

Kokoomusedustaja muistuttaa työttömyyden kustannusten olleen vuonna 2016 jopa 10, 8 miljardia euroa, muun muassa työttömyysturvan ja menetettyjen verotulojen muodossa.

– Jokaisen hyvinvointivaltion ystävän pitäisi herätä tämän 10 miljardin haasteen edessä. Tämä raha on pois kansalaisten lompakon ostovoimasta, vanhuspalveluista, koulutuksesta, eläkkeistä ja muista tärkeistä kohteista. Jokainen työllisyyspäätös veisi asioita oikeaan suuntaan, Häkkänen päättää.