Antti Häkkänen: Keskusta on väärässä porukassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä vasemmistohallitusta koossa pitävällä keskustalla on kaksi vaihtoehtoa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan keskustalla on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa: vasemmistohallitus tai keskustelun avaaminen kokoomuksen, PS:n ja kristillisdemokraattien suuntaan.

Antti Häkkäsen mukaan keskusta on tiukan paikan edessä lähitunteina.

– Vaikka Katri Kulmuni sanoo, että on niin hyvä hallitusohjelma vasemmistolaisten kanssa ettei viitsi luopua, niin suurin kysymys on se, mitä keskustan kenttäväki kysyy. Ja se on, että eikö muka saataisi parempaa hallitusohjelmaa vaikkapa nykyisten oppositiopuolueiden kanssa, Antti Häkkänen sanoo.

– Miten ihmeellä keskusta meinaa nyt tehdä tämän valinnan vasemmistopohjalta? Heidän kannattaisi ihan aidosti miettiä sitä, että Suomen eduskunnassa vasemmistolla on selvä vähemmistö kansanedustajapaikkoja, mutta silti keskusta tekohengittää vasemmistohallitusta pystyssä.

Häkkänen huomauttaa, että kuvioon saattaa vielä lisäksi tulla SDP:n Sanna Marin, joka on selvästi vasemmistolaisempi kuin Antti Rinne.

– Ei tänään nähty pääministeri Rinteen ero ole se perimmäinen syy tähän hallituskriisiin, vaan se, että keskusta on väärässä porukassa. Ei suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamista kykene tuo vasemmistohallitus tekemään, Häkkänen toteaa.

Hänen mukaansa talouden ja työllisyyden pohjaa tämä hallituspohja ei kykene uudistamaan niin, että ihmiset saisivat työpaikkoja ja rahat riittäisivät vanhuspalveluihin.

– Tämä on se perimmäinen ongelma. Suomalaisten tulevaisuutta ei kykene tuolla hallituspuolueiden pohjalla pelastamaan. Tuo hallituspohja ei kykene täyttämään niitä odotuksia, joita suomalainen yhteiskunta asettaa sille tällä hetkellä, Häkkänen sanoo.

– Jos työllisyyttä ja taloutta ei saada kasvuun, niin hyvinvointiyhteiskuntaa ei kyetä pelastamaan. Vasemmistopohja ei kykene sitä tekemään – ja keskusta on tässä nyt ratkaisun tekijänä.

– Tämä on kovin kummallista. Keskusta puoli vuotta sitten valitsi vasemmistosuunnan ja nyt on varmasti itse nähnyt, että se oli harharetki.