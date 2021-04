Antti Häkkänen: Katseet kohdistuvat nyt keskustaan

Kokoomusedustajan mukaan vasemmistolaista talous- ja työlinjaa ei haluttu Suomen linjaksi viime eduskuntavaaleissa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan puoliväliriihen keskeisimmän kysymyksen pitäisi olla pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen työllisyys- ja talouslinjan muuttaminen.

– Julkisuudessa hallituspuolueet nostavat esiin lillukanvarsia, vaikka lopulta kyse on [Antti] Rinteen (sd.) vaalilupauksesta. Rinne lupasi, että [Juha] Sipilän (kesk.) hallituksen työ- ja talouslinja muutetaan. Ja suunta muutettiin, kuten luvattiin. Tämä oli karkea virhe. Velkakierre ja veronkorotukset ovat täysin väärä suunta hyvinvoinnin turvaamiseksi, Antti Häkkänen kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa hälytyskellojen pitäisi soida, kun katsotaan vuosikymmenen isoa kuvaa.

– Ennusteet tälle vuosikymmenelle ovat hurjat, jos nykymenolla jatketaan. Velka kasvaa pysyvästi, verot nousevat, elintaso, palvelut ja ostovoima heikkenevät. Muut Pohjoismaat porskuttavat ja Suomi putoaa kelkasta. Jokaisen hyvinvointiyhteiskunnan ystävän pitäisi herätä, Häkkänen sanoo.

Kokoomuksen näkemys on, että hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, palkat ja eläkkeet voidaan pelastaa vain korkealla työllisyydellä. Puolue on jo pitkään vaatinut muiden Pohjoismaiden kaltaista työlinjaa myös Suomeen.

– Hyvinvointiyhteiskunnat ovat vahvalla pohjalla, koska näissä maissa on valittu työlinja. Konkreettiset työllisyyspäätökset on tehty jo 90-luvulta lähtien. Tämä on myös Saksan menestyksen resepti. Marinin hallituspuolueiden kannattaisi valita tämä sama linja. Velan varaan rakennettu hyvinvointi ei ole kestävää. Etelä-Euroopassa on riittävästi maita antamaan opetuksia, Antti Häkkänen kirjoittaa.

Keskusta ratkaisi nykyisen hallituspohjan

Kansanedustajan mukaan riihessä on kyse lopulta myös demokratiasta. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa vasemmistopuolueet eli SDP, vasemmistoliitto ja vihreät saivat selvän vähemmistön eli 76 edustajaa.

– Vasemmistolaista talous- ja työlinjaa ei haluttu Suomen linjaksi. Silti maata johtaa vasemmistolainen hallitus ja Rinne muutti Suomen suunnan. Moni hämmästelee, että miten näin voi olla, Antti Häkkänen sanoo.

– Katseet kohdistuvat keskustaan. Keskusta toimi kaksi vuotta sitten ratkaisijana vasemmistohallituksen synnyttäjänä. Ilman keskustaa vasemmistopuolueilla eivät olisi riittäneet eduskunnassa edustajat enemmistöhallituksen muodostamiseen.

Häkkänen kehottaa keskustan kansanedustajia kysymään itseltään puoliväliriihessä, onko Suomi paremmassa vai huonommassa kunnossa nykyisen hallituksen jäljiltä. Hän kysyy, onko vasemmistohallituksella edes oikeutusta johtaa Suomea.

– Historiankirjoittajat ja tulevat sukupolvet eivät päästä teitä helpolla, jos suuntaa ei muuteta. Riihestä ei kannata tulla ulos ilman työllisyyspäätöksiä, Antti Häkkänen sanoo.