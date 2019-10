Antti Häkkänen isyysvapaalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja palaa tehtäviinsä marraskuun alussa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen on jäänyt tiistaina isyysvapaalle.

Hän kertoo asiasta Facebook-julkaisussaan.

– Jäin tänään isyysvapaalle viettääkseni aikaa tyttäreni Kertun kanssa. Lapsen ensimmäinen vuosi tuntuu menevän silmänräpäyksessä. Pieni ihminen ottaa ensiaskeleita. Luonne kehittyy ja tulee uusia taitoja. Naurunkiljahduksia, uusia ihmeteltäviä asioita, hampaita ja ihmiselämän opettelua, Antti Häkkänen kirjoittaa.

– Toki myös hieman hankalampiakin päiviä, kolhuja ja itkua. Kuuluu elämään. Tärkeitä hetkiä, joita ei saa takaisin. Tasa-arvoiseen vanhemmuuteen kuuluu, että molemmat vanhemmat voivat olla kiireettömästi läsnä lapselle. Tähän haluan tarttua. Isyysvapaa on tärkeä mahdollisuus lapsen kohtaamiseen.

Häkkänen sanoo tietävänsä, että yli 20 000 äänestäjää odottaa kansanedustajalta paljon.

– Poliitikon työssä ei ole oikein ikinä oikeaa ja sopivaa kohtaa jäädä perhevapaalle. Uskon, että saman haasteen edessä on moni muukin vanhempi ammatista riippumatta. Koenkin, että aika isyysvapaalle on vaan otettava – nyt on perheen vuoro. Keskityn nyt siis Kerttuun ja perheeseen kuukauden ajan. Palaan marraskuun alussa Kokoomuksen varapuheenjohtajan ja kansanedustajan tehtäviin.

