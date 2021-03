Antti Häkkänen IS:lle: Koronan kakkosaalto tuli Suomeen paraatiovista

Kansanedustajan mielestä on hallitukselta anteeksiantamatonta, ettei massatestien pykälää ole käytetty.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) syyttää Ilta-Sanomissa hallitusta löperöistä koronatoimista. Hän ihmettelee, miksi sosiaali- ja terveysministeriö ei ole ohjeistanut aluehallintovirastoja ottamaan käyttöön lakipykälää, joka mahdollistaa massatestit.

Avien maanantainen tiedote käännöksestä asiassa on Häkkäsen mukaan ”koko koronakriisin kovin tiedote”.

– Pääministeri (Sanna Marin) ja perhe- ja peruspalveluministeri (Krista Kiuru) ovat sanoneet, että hallituksella on ollut jo pitkään kova tahtotila, että kaikki testataan rajoilla. Avit kertovat erilaista viestiä valtioneuvoston tahtotilasta. Avit ilmoittivat tiedotteessa, että testaus on ollut vapaaehtoista, koska STM on näin ohjeistanut. Eli löperö käytäntö rajoilla on perustunut STM:n ohjauskirjeissä ilmoitettuun valtioneuvoston tahtotilaan. Puheet ja teot näyttävät olevan ristiriidassa, Antti Häkkänen sanoo IS:lle.

Hän kertoo löytäneensä STM:n ohjauskirjeistä ensimmäiset maininnat rajakontrollista marraskuulta.

– Tähän päivään mennessä ei ole tullut ohjauskirjettä, jossa osoitettaisiin selvästi, että jo nykyisessä laissa oleva pakkotestausmalli pitää ottaa käyttöön rajoille. STM on sanonut, että vain yksittäistestejä voi tehdä.

Koronan kakkosaalto tuli Häkkäsen mielestä elokuussa maahan ”ihan paraatiovista”.

– Silloin se oli vähän, että nyt ei virheistä opittu. Kun brittimuunnos tuli joulukuussa sisään, niin oli anteeksiantamatonta, että tätä pykälää ei käytetty viruksen maahan pääsyn hidastamiseksi, Häkkänen arvostelee.

– Pitää muistaa, että brittiviruksen torjunnan osalta ei olisi tarvinnut välttämättä ennakkotestimallia, meillä oli pakkotestauspykälä olemassa rajoille, mutta pakkotestaukset olisi pitänyt STM:n toimesta ohjeistaa rajoille käyttöön.