Antti Häkkänen: ISIS-taistelijat kansainväliseen tuomioistuimeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusministerin mukaan tarvitaan kansainvälinen ratkaisu rikoksiin syyllistyneiden käsittelyyn.

Oikeusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen esittää, että Suomi ottaisi EU-puheenjohtajakauden agendalle kansainvälisen ratkaisun etsimisen Isis-taistelijoiden tuomitsemiseen Syyriassa ja Irakissa tapahtuneista rikoksista.

– Äärijärjestöjen toiminnassa mukana olleet ihmiset ovat turvallisuusuhkia. Isisin menetettyä alueensa on alueelle lähteneissä vierastaistelijoissa monia pettyneitä pakopaikkaa etsiviä. Nämä erilaisiin julmuuksiin syyllistyneet taistelijat on saatava vastuuseen teoistaan ja eristettyä yhteiskunnasta.

Oikeusvaltiossa ei toimita mielivaltaisesti, vaan asia pitää käsitellä oikeudessa. Koska tekijät ovat kotoisin useista eri maista tarvitaan kansainvälinen ratkaisu näiden Irakin ja Syyrian alueen rikoksiin syyllistyneiden asioiden käsittelyyn, ministeri Häkkänen toteaa tiedotteessa.

Ministeri Häkkäsen mukaan on tärkeätä löytää nopeasti kansainvälisen yhteisön yhteinen näkemys asioiden käsittelemiselle.

– Isisin taisteluissa Syyrian ja Irakin alueilla on eri tietojen mukaan tapahtunut lukuisia julmia rikoksia. Näihin on syyllistynyt ilmeisesti useiden eri maiden kansalaisia. Koska tekijät ovat eri maista, on huolehdittava, että saamme tähän tekokokonaisuuteen yhteisen ratkaisutavan.

Häkkäsen mukaan EU:n tulee olla tässä aktiivinen toimija ja pyrkiä löytämään ratkaisu, jolla kaikki nämä rikoksiin syyllistyneiden teot käsitellään yhdessä tuomioistuimessa.

– Ratkaisuna voisi olla esimerkiksi asioiden käsitteleminen Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tai erillisessä kansainvälisessä tuomioistuimessa esimerkiksi entisen Jugoslavian sotarikoksia käsitelleen tuomioistuimen tapaan, Häkkänen esittää.

Häkkänen korostaa, että tärkeintä on saada syylliset vastuuseen teoistaan mahdollisimman pian ja eristää heidät yhteiskunnasta.

– Rikoksiin Isis-taistelijoina syyllistyneet on saatava vastuuseen teoistaan. Kansainvälisellä ratkaisulla lähetämme myös viestin erilaisille terroristiryhmille, että kansainvälinen yhteisö ottaa tiukan otteen tekojen rankaisemiseen ja on yhtenäisessä rintamassa kaikkien syyllisten saamiseen vastuuseen teoistaan, Häkkänen toteaa.