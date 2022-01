Antti Häkkänen: Hallitus rakentaa Suomelle kammottavaa riskiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan valtion korkomenot voivat kasvaa nopeasti.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Antti Häkkänen varoittaa suomalaisia valtion holtittomasta velkaantumisesta.

Häkkäsen mukaan hallitus ei ole valmis hakemaan säästöjä tai uusia tuloja kasvusta ja työllisyydestä vaan se ratkoo jokaisen vastaan tulevan ongelman ottamalla lisää velkaa.

– Hallituspuolueet keskustaa myöten hurraavat velanotolle, sillä korot ovat nyt matalia. Tässä unohtuu oleellinen: harjoitetun politiikan seurauksena Suomelle rakentuu kammottava korkoriski, joka ennen pitkää realisoituu, Antti Häkkänen kirjoittaa blogissaan.

Häkkäsen mukaan velkaantuminen alkoi heti vaalikauden alussa, vaikka koronaviruksesta ei ollut vielä tietoakaan. Menot oli tarkoitus kattaa työllisyystoimista tulevilla lisätuloilla.

– Kuten on nähty, riittävät työllisyystoimet on jätetty tekemättä ja talouden tasapainottaminen siirretty hamaan tulevaisuuteen, Häkkänen toteaa.

Valtion velka on kaksinkertaistunut reilussa vuosikymmenessä. Ennen finanssikriisiä vuonna 2008 valtiolla oli velkaa noin 54 miljardia euroa. Nyt lokakuun lopussa velkaa oli 132 miljardia.

Valtio maksoi vuonna 2020 korkomenoja valtion velasta noin 900 miljoonaa euroa. Tämä on suuri summa valtion budjetista, vaikka korkotaso on alhainen.

– Mikäli yleinen korkotaso lähtisi nousuun, kasvaisivat valtion velan korkomenot nopeasti. Tämä taas olisi pois muusta hyvästä, mitä budjetista rahoitetaan.

Viime vuoden kevään puoliväliriihessä hallitus linjasi, että hallituskauden loppuun mennessä tehdään vielä päätökset julkista taloutta 110 miljoonalla vahvistavista työllisyystoimista.

– Näitä lukuja tarkastellessa on päivänselvää, että vaikutus valtiontalouteen on valitettavasti mitätön. Jos on kauhalla otettu velkaa, niin sitä ei lusikallisilla korjata, Häkkänen kirjoittaa.

Antti Häkkäsen mukaan ongelman juurisyy piilee juuri työllisyyttä, kasvua ja investointeja tukevan politiikan puutteessa. Esimerkiksi OP:n tuoreessa suuryrityskyselyssä vastaajista kolme neljästä on sitä mieltä, että hallituksen teollisuuspolitiikka ei edistä yritysten kilpailukykyä.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voidaan rahoittaa vain terveellä ja kasvavalla taloudella.

– Hallituspuolueiden esittämiä loputtomia lupauksia ei voida rahoittaa kauniilla sanoilla, vaan konkreettisella työllisyys- ja kasvupolitiikalla. Sitä Suomi tarvitsee, ja sen puolesta kokoomus tekee työtä. Vain näin voimme turvata hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa.