Antti Häkkänen: Ei voi olla, että vain ministerit tietävät suunnitelman

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtionhallinnon tulee Antti Häkkäsen mukaan johtaa koko yhteiskuntaa kriisin ratkaisemisessa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan Suomella on hyvät perusedellytykset selviytyä koronakriisistä. Suomen siirtyessä avautumisen vaiheeseen on kuitenkin tärkeää huomioida, miten näitä edellytyksiä käytetään.

– On vaara massatyöttömyyteen tai laajaan konkurssiaaltoon. Sen takia nyt tarvitaan viisautta, jotta Suomi pääsee navigoimaan tästä kriisistä ulos, niin että kriisin aiheuttamat vahingot eivät ole vuosikymmenen mittaisia, Häkkänen toteaa vappupuheessaan.

Avautumisvaiheessa on Häkkäsen mukaan tärkeä katsoa muiden maiden esimerkkiä, kun vaikeasta sulkeutumisen vaiheesta siirrytään eteenpäin. Muiden maiden esimerkki osoittaa, että Suomessakin tulisi toimia tarkemman tilannekuvan pohjalta.

– Tähän on perustuslakivaliokuntakin huomautuksensa antanut. On aivan selvä asia, että tietopohjaa pitää parantaa valtioneuvoston päätöksenteossa. Toisaalta taas täytyy toimia suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Yhteiskuntaa johtaessa täytyy olla julkinen ja kirjallinen suunnitelma, mihin suuntaan kaikki tähtäävät, Häkkänen muistuttaa.

Valtionhallinnon tehtävä on johtaa koko yhteiskuntaa

Häkkäsen mukaan ei voida toimia niin, että vain muutamat ministerit tietävät, mikä on Suomen suunnitelma. Suuntaa pitää osoittaa niin, että kaikki tietävät, mikä suunnitelma on. Samalla on Häkkäsen mukaan tärkeää, että johdetaan koko yhteiskuntaa sen sijaan, että johdettaisiin valtionhallinnon siiloa.

– Kriisin ratkaisemiseen tarvitaan mukaan koko yhteiskunta. Täytyy ottaa mukaan yritykset, kansalaisjärjestöt, kansalaiset, tiedeyhteisöt ja kunnat. Valtioneuvoston tehtävä on johtaa koko Suomea, Häkkänen toteaa.

Suomi on täynnä osaamista ja siksi tärkeää on ottaa mukaan kaikki sektorit, ei vain valtionhallinto, Häkkänen muistuttaa. Ratkaisevan tärkeää on myös ongelmien ennakointi. Ongelmat valtioneuvoston toiminnassa liittyvät Häkkäsen mukaan ennen kaikkea siihen, että ongelmia ei kyetä ennakoimaan ja tunnistamaan.

– Se maa voittaa tässä kriisissä, joka kykenee tunnistamaan hieman ennakolta ongelmat ja reagoimaan niihin ajoissa. Myöhään reagoivat maat joutuvat maksamaan kalliin hinnan, Häkkänen arvioi.