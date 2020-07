Antifan väkivallan historia alkoi jo Benito Mussolinista

USA:n Black Lives Matter -mielenosoitukset ja -mellakat toivat Antifan jälleen kerran uutisiin. Äärivasemmistolais-anarkistisen ryhmän johdolla perustettiin jopa oma ”valtio” Portlandissa vallatulle alueelle. Muutaman vuosikymmenen ajan Antifaa on nähty Suomessakin monien vasemmistolaishenkisten nuorisoaktiviteettien yhteydessä.

Presidentti Donald Trump haluaa Antifan liittovaltion terroristilistalle. Järjestö hyväksyy väkivallan tavoitteisiinsa pääsemiseksi, ja jälki on ollut usein rumaa. Antifalaiset naamioituvat katutappeluita varten mielenosoituksissa. Tavoite on häiritä vastapuolta kaikin keinoin, kaiken hyväksyen.

Monia voi yllättää, että Antifan historia juontuu aina Neuvostoliiton syntyyn ja Saksassa 1920-luvulla haviteltuun kommunistikumoukseen.

Natsien SA:ta vastaan

1920-luvun levottomassa Euroopassa synnytettiin lukuisia kapitalismia vastustavia ja vallankumousta ajaneita vasemmisto- ja anarkistiryhmiä. Fasistit kirjaimellisesti tappelivat niitä vastaan.

Tästä kaaoksesta nousi lopulta Adolf Hitler. Kaksintaistelun halutaan yhä nähdä jatkuvan.

Äärivasemmiston ensimmäisiä oli Italian Arditi del Popolo, joka taisteli Italian Benito Mussolinin mustapaitoja vastaan. Saksassa samaa teki kommunistien KPD-puolueen vaaleja 1932 varten perustama Antifaschistische Aktion, josta Antifan nimikin tulee. Sen oli määrä olla natsien SA:n tapainen puolisotilaallinen tai miliisijärjestö.

Kommunistinen internationaali Komintern järjesti 1936 kansainvälisen prikaatin Espanjan sisällissotaan sotimaan antifasismin puolesta.

Uusi tuleminen

Saksan kommunistinen puolue KPD oli täysin lojaali Neuvostoliitolle ja sai rahoituksensa Kominterniltä. KPD:n ja Kominternia johtaneen Josif Stalinin kielenkäytössä kaikki vastustajat olivat fasisteja. Termillä kuvailtiin niin heidän mielestään kuolemassa ollutta kapitalistista yhteiskuntaa kuin mitä tahansa neuvostovastaista toimintaa tai näkemystä.

Löyhä Antifa-verkosto teki Saksassa ja Euroopassa uuden tulemisen uusnatsiryhmien myötä 1980-luvulla.

Suomessa vasemmisto- ja anarkistinuoret löysivät nimen 1990-luvun alussa.Toisiaan vastustavien, meillä muutamien jäsenten natsi- ja antifaryhmien on katsottu tavallaan ruokkivankin toisiaan.

Vasemmistonuorten historiassa kerrotaan, miten Suomen Antifa perustettiin 1994 heidän toimistollaan.

Fasismi-sanan yleiskäyttö kapitalistista länttä vastustavassa merkityksessä on piireissä säilynyt. Venäläismielinen Suomen Antifasistinen Komitea perustettiin 2009.

Antifa rioters take off running after hurling projectile weapons at Portland Police. pic.twitter.com/j92C2JskUj

Portland enters its 4th straight week of daily violent antifa-led protests. In addition to massive property destruction, officers have sustained injuries from improvised explosives, rocks, ball bearings from slingshots & more. Early estimated cost to public is already over $6.2m.

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 24, 2020