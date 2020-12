”Anteeksiantamatonta”: Tämä pitää yrittäjien mukaan korjata seuraavaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mikael Pentikäisen mielestä hallituksen pitäisi ottaa seuraavaksi valmisteluun yleinen ansioturva.

Suomen Yrittäjät (SY) vaatii pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta tarttumaan seuraavaksi työttömyysturvaan.

SY:n toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mielestä on kestämätöntä, että työttömyyskassojen ulkopuolella olevien ansioturvaa ei laiteta kuntoon.

– Monessa kodissa on tänä vuonna koronan vuoksi vaikea joulu. Raha ei riitä, apua tarvitaan. Yksi syy on se, että meiltä puuttuu yleinen ansioturva. Se on anteeksiantamatonta. Se pitää korjata seuraavaksi, Mikael Pentikäinen linjaa Twitterissä.

Pentikäisen mukaan yleistä ansioturvaa voi rahoittaa porrastamalla ja lyhentämällä työttömyysturvaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on samoilla linjoilla kuin Pentikäinen yleisestä ansioturvasta.

– Tälle (kokoomuksen kansanedustaja) Elina Lepomäen ehdotukselle löytyi viime kesänä kannatusta kaikista puolueista. Kun nyt hallitus on päässyt hyvien päätösten makuun, ottakaapa tämä valmisteluun, Vartiainen kehottaa.

Eläkeputken poiston lisäksi tarvitaan muita reformeja

Suomen Yrittäjät korostaa, että eläkeputken poiston lisäksi tarvitaan myös muita työreformeja.

– On olennaista, että työelämän joustoja lisätään kaikille työntekijöille ja työpaikoille. Se vaatii mahdollisuutta työpaikkasopimiseen ja syrjivien sopimisen kieltojen poistamista mutta myös osa-aika- ja monipaikkatyön lisäämistä, Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Eläkeputken poistosta syntynyt paketti on SY:n mielestä ”varsin tasapainoinen kokonaisuus”. Vaikka eläkeputki on ollut tärkeä monelle yrittäjälle ja työntekijälle, työllisyyden vuoksi siitä on Yrittäjien mielestä syytä luopua.

SY pitää kuitenkin valitettavana sitä, että esitys lisää hieman työnantajan kustannuksia.

– Lisäys jää kuitenkin maltilliseksi. On erityisen tärkeää, että pienten yritysten muutosturvataakka ei kasva, Pentikäinen kiittelee.

