Epileptikoille lähetetty hengenvaarallisia kuvaviestejä

Twitter-viestin aiheuttama sairaskohtaus on johtanut harvinaiseen oikeusprosessiin Yhdysvalloissa, kertoo Stamford Advocate -julkaisu.

Tapaus sai alkunsa joulukuussa 2016, jolloin toimittaja ja kirjailija Kurt Eichenwald istui tietokoneensa ääreen Dallasissa. Kovin sanoin presidentti Donald Trumpia arvostellut Eichenwald alkoi käydä läpi Twitterissä saamiaan vastausviestejä.

Hän avasi ensimmäisenä vastauksena olleen animoidun kuvan eli GIF-viestin, joka välkkyi voimakkaasti eri väreissä hänen näytöllään. ”Ansaitset sairaskohtauksen julkaisujesi johdosta”, kuvassa todettiin.

Epilepsiaa sairastava Kurt Eichenwald sai kuvasta välittömästi sairaskohtauksen. Tilanne olisi ollut hengenvaarallinen, ellei hänen vaimonsa ei olisi kävellyt sattumalta huoneeseen.

Tapauksesta syntyneestä oikeusprosessista voi muodostua verkkohäirinnän ennakkotapaus. Kuvan lähettänyt mies on mediatietojen mukaan myöntämässä syyllisyytensä törkeään pahoinpitelyyn tammikuun 31. päivänä pidettävässä istunnossa.

The Epilepsy Foundation -säätiö ilmoitti maanantaina jättävänsä suuren määrän rikosilmoituksia tapauksista, joissa epilepsiaa sairastaville ihmisille on lähetetty samankaltaisia kuvaviestejä.

– Hyökkäykset on otettava vakavasti. Säätiön ja viranomaisten tulee vastata tilanteeseen hyvin aggressiivisesti. Näiden henkilöiden teot ovat hyvin vaaralllisia epilepsiaa sairastaville, eikä tätä tule sietää, säätiön lakiasioiden johtaja Allison Nichol sanoo the Washington Post -lehdelle.

Säätiö muistuttaa, että videotiedostojen automaattisen toiston voi kytkeä pois päältä suurimmassa osassa sosiaalisen median palveluista.

GIFs and videos with flashing lights and certain patterns can harm people with reflex epilepsies and photosensitivity. Most social media platforms and website browsers let you turn off video autoplay. Find out how to stay safe at https://t.co/K4x6b63N3l pic.twitter.com/DF36hew830

— Epilepsy Foundation (@EpilepsyFdn) December 16, 2019