Ansa viritettiin – nämä ISIS:n kärkijohtajat elävinä kiinni

Irakin viranomaiset ottivat kiinni viisi korkea-arvoista Isis-komentajaa, kertoo The New York Times.

Irakin ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelut saivat kolmen kuukauden yhteisessä operaatiossaan houkuteltua jihadistit Syyriasta rajan yli Irakiin.

Kiinniotetut jihadistit ovat Saddam al-Jammel, Mohamed al-Qadeer, Ismail al-Eithawi, Omar al-Karbouli ja Essam al-Zawbai.

Irakin pääministeri Haider al-Abadi sanoi viime kuussa ryhtyvänsä kaikkiin tarvittaviin keinoihin Syyriassa oleskelevia jihadisteja vastaan. Irakin ilmavoimat on tehnyt useita ilmaiskuja Isisin asemia vastaan Syyriassa.

Al-Abadi julisti viime joulukuussa Isisin lyödyksi Irakissa. Jäljellä olevat jihadistit oleskelevat Syyrian vastaisella rajalla.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018