Anonyymi rekrytointi yleistyy kunnissa

Tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Julkisen sektorin tarpeisiin kehitetty Kuntarekry-palvelu tarjoaa anonyymin rekrytointikanavan kunnille ja työnhakijoille

Palveluun on nyt kehitetty lisäominaisuus, joka mahdollistaa anonyymin rekrytoinnin siihen asti, kunnes rekrytoija kytkee anonymiteetin pois päältä. Lisäominaisuuden avulla varmistetaan, että hakemuksia voidaan käsitellä ilman pelkoa siitä, että hakijan tunnistetiedot olisivat nähtävissä hakulomakkeelta.

Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemusten käsittelijä ei näe haastatteluun kutsuttavien hakijoiden henkilötietoja, kuten nimeä, sukupuolta, ikää tai asuinpaikkaa. Käytäntö edistää työnhakijoiden tasapuolista, osaamiseen ja pätevyyteen perustuvaa käsittelyä.

– Erityisesti julkisella sektorilla on aina ollut tärkeää, että rekrytointia tehdään tasa-arvoisesti ja läpinäkyvästi. Toivottavasti anonyymi rekrytointi lisääntyy, koska henkilövalinnoissa näkyy usein myös tiedostamaton käyttäytymisemme, johon anonymiteetillä voimme vaikuttaa, sanoo Finnish Consulting Groupin Talentin toimitusjohtaja Miša Leiber.

Työterveyslaitoksen Monimuotoisuusbarometrista ilmenee, että anonyymi rekrytointi herättää kiinnostusta HR-ammattilaisten keskuudessa, vaikka kovin monet eivät ole sitä vielä kokeilleet.

Barometrissä todetaan myös, että anonyymi rekrytointi tasoittaa erilaisten ryhmien pääsyä työhaastatteluun. Se ei kuitenkaan vielä takaa syrjimättömyyttä tai eri ryhmien valituksi tulemista.

Kyselyyn vastanneista HR-ammattilaisista 11 prosenttia kertoi havainneensa syrjintää oman organisaationsa rekrytoinneissa. Vastaajista 31 prosenttia puolestaan kertoi, että organisaatiossa on kehitetty syrjimättömiä rekrytointikäytäntöjä.

Raportissa kerrotaan, etteivät HR-järjestelmät vielä tue anonyymin rekrytoinnin käytäntöjä, minkä vuoksi prosessia joudutaan hoitamaan manuaalisesti. Teknologian osalta tilanne on nyt muuttunut, kun Kuntarekry-palvelun uusi lisäominaisuus tukee anonyymiä rekrytointia.

Turun kaupungilla on toteutettu anonyymiä rekrytointia jo useammassa rekrytoinnissa, esimerkiksi hiljattain päättyneessä henkilöstöpäällikön haussa. Turun kaupungilla onkin suositus tehdä rekrytoinnit anonyymisti.

– Anonyymisyys kytketään päälle rekrytointijärjestelmässä ja se puretaan vasta siinä vaiheessa, kun rekrytointiin on valittu haastateltavat. Muutamissa rekrytoinneissa on käynyt myös niin, että anonyymisyys on purettu vasta päätöksentekovaiheessa. Kuntarekry mahdollistaa tämänkin, sillä hakijoille pystytään lähettämään järjestelmästä viestiä ilman, että tunnistetiedot näkyvät, Turun kaupungin johtava rekrytointiasiantuntija Tuulia Merranti kertoo.