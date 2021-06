Ano Turtiainen perustamassa puoluetta

Eduskuntaryhmä Ano Turtiainen on torstaina vaihtanut eduskuntaryhmänsä nimen.

Uusi nimi on Eduskuntaryhmä Valta kuuluu kansalle, ja se liittyy Ano Turtiaisen tiedotteen mukaan uuteen puoluehankkeeseen.

– Saamani palaute kertoo, että ihmiset ovat erittäin kyllästyneitä tähän nykyiseen ja perinteiseen puoluekuritoimintaan, jossa valta on viety kansalta. Minua on jopa kehotettu perustamaan uusi puolue. Olen viime aikoihin saakka sellaisesta kieltäytynyt. Hiljattain joukko puolueaktiiveja on kuitenkin yhdistänyt voimansa yli puoluerajojen, ja siitä on seurannut, että viime perjantaina käynnistyi uusi puoluehanke, hän sanoo.

Turtiaisen lisäksi puolueen perustajajäseniä ovat keskustavaikuttaja Ilkka Tiainen Alavudelta, entinen perussuomalainen Jarno Vähäkainu Vetelistä ja aiemmin puolueettomana toiminut kansalaisaktivisti Suvi Ahonen Saarijärveltä.

Tiainen valittiin juuri kuntavaaleissa Alavuden kunnanvaltuustoon keskustan listalta, mutta hän aikoo perustaa oman VKK-valtuustoryhmän heti valtuustokauden alussa. Turtiaisen mukaan Tiainen on tuskastunut keskustan viimeaikaisiin linjauksiin.

Uuden puolueen tavoitteena on tiedotteen mukaan lisätä suoraa demokratiaa esimerkiksi kansanäänestysten muodossa. Päämääränä on myös hallitus-oppositio -asetelman hautaaminen.

Turtiaisen mukaan kunkin eduskuntaryhmän täytyy saada valtaa kannatuksensa eli kansalaisten antaman mandaatin painoarvolla. Puolueen pitkän tähtäimen suunnitelmissa on perustuslain uudistaminen.