Annimari Korte huvittui Cristiano Ronaldon uutisoidusta EM-vauhdista

Portugalin superpelaaja Cristiano Ronaldo juoksi jalkapallon EM-kisojen Saksa-ottelussa pallon puolustusalueelta siivottuaan koko kentän halki ja teki maalin. Hänelle kellotettiin ja uutisoitiin ”häikäisevä” 30 km/h kilometrivauhti.

Otsikko jäi mietityttämään Suomen aituritähti Annimari Kortetta. Tuo vauhti ei hänen mielestään ollut paljon mitään. Ronaldolle on toisaalla kisoissa jo mitattu 34 km/h. Parhaimmillaan Ronaldo on juossut 38,6 km/h.

Kortteen twitter-feedissä käynnistyi laaja väittely juoksunopeuksista. Jotkut huomauttivat palloilijoiden joutuvan juoksemaan koko ajan. Aitajuoksija sanoo takaisin, että 13-vuotiaat tytötkin juoksevat 30 km/h satasella. Omaa huippunopeuttaan Korte ei tiedä.

– Pointti oli että 30 km/h ei ole kovin kova vauhti, naiset juoksevat sitä vauhtia aitojen yli, ilman aitoja siihen pystyy melkein kuka vaan urheilullinen ihminen. …”30 km/h” ei pitäisi olla uutisoimisen arvoinen vauhti kun siihen pystyy kuka vaan, Annimari Korte toteaa.

– Varmasti jokainen jalkapalloilija pystyy juosta nopeampaa kuin mitä nainen juoksee aitojen yli, Korte twiittaa.

– 11,6 sekuntia löytyy kyllä Ronaldolle arvio 100m ajasta, siinä pitää juosta jo paljon kovempaa kuin 30 km/h.

Ronaldon paras vauhti on ollut 38,6 km/h 2018

Ihan loistava! Näkee mikä ero on 30 km/h vs noin 40 km/h vs 44,7 km/h Ronaldon huippuvauhti siis ihan eri luokkaa kuin 30 km/h, se ei ole Ronaldolle mitään (virallinen ennätys 38,6km/h) https://t.co/mVONvyKWkm

— Annimari Korte (@annimarikk) June 20, 2021