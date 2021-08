Annika Saarikko Ylelle: Keskustalla on koko ei-vasemmistolaisen Suomen vastuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeri peräänkuuluttaa työttömyystoimien jatkamista syksyn budjettiriihessä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ennakoi Ylen haastattelussa syksyn budjettiriihen asetelmia. Hän toteaa hallituspuolueissa olevan erimielisyyksiä talouden raameista.

– Kyllä hallituspuolueissa on näkemyseroja, kun ajatellaan talouden raameja, velkaa tai työllisyyttä. Mutta tähän asti niistä on kyetty sopimaan, Saarikko kommentoi Ylelle.

Saarikko peräänkuuluttaa työllisyystoimien jatkamista myös syksyn riihessä. Yhtenä mahdollisuutena hän ehdottaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ”euroistamista”.

Euroistaminen tarkoittaisi, että jatkossa ansiosidonnaiseen olisi oikeutettu 844 euron kuukausituloilla nykyisen tehdyistä työtunneista riippuvan mallin sijaan. Osa palkansaajajärjestöistä vastustaa mallia, sillä niiden mukaan se suosisi enemmän tienaavia.

– Työttömyysturvan pitää olla sellainen, että työn vastaanottaminen kannattaa. Euroistaminen on yksi osa tätä kokonaisuutta, Saarikko toteaa.

Saarikko penää myös EU:n paluuta 60 prosentin velkasääntöön. Sen mukaan valtion velka ei saisi olla suurempi kuin 60 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Viime vuoden tasoisista velkamääristä ei enää puhuta. Meilläkin on vaikeaa tuon rajan kanssa. Mutta on hyvä, että talouspolitiikassa on tavoitteita, Saarikko sanoo.

Koronapassille Saarikko näyttää vihreää valoa. Hänen mukaansa se olisi potentiaalinen keino siihen, että yhteiskunta saataisiin pidettyä auki.

– Toivottavaa on, että löydämme tavan, jolla Suomi voidaan pitää auki terveysturvallisesti. Yksi vastaus tähän olisi koronapassi, Saarikko toteaa.

Samalla Saarikko tiedostaa, että keskustan asema hallituksessa ei ole helppo. Puolueen kannatus laski Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa 12,3 prosenttiin

– Tehtävänäni on keskustaväen kanssa vahvistaa luottamusta siihen, että keskusta on sillanrakentaja. Hallitusvastuussa kannatuksen nostaminen ei ole kovinkaan helppoa. Mutta samalla meillä on koko ei-vasemmistolaisen Suomen vastuu tässä hallituksessa.