Annika Saarikko Ylellä opiskelijoille: Työstä ei saa vain toimeentuloa

Tiede- ja kulttuuriministeri painottaa työelämän kokemuksen tärkeyttä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan työnteolla opintojen ohessa on muutakin arvoa kuin pelkästään toimeentulo. Saarikko puhui aiheesta Ylen ykkösaamussa.

Saarikko kommentoi Suomen ylioppilaskuntien liiton kannanottoa opiskelijoiden loma-ajan toimeentuloon. Saarikon mukaan opintotukea on tulossa lisää, mutta ”tietysti parannukset siinä mittakaavassa mitä opiskelijat odottavat, niin vastaus on se, että eihän tuo ole riittävää”.

Ministeri myös lisää, että opintotuki on nykyisellään ”monen eri hallituksen laastaroimana muokkaamana monimutkainen systeemi, jossa on myös elementtejä, jotka eivät kannusta”.

– Mutta mitä tulee työntekoon opintojen aikana, niin ymmärrän hyvin, että tässä maassa on monia, jotka kaipaisivat lomaa: yksinyrittäjät, pätkätyöläiset, opiskelijat. Kaikille sitä soisi ja kaikille se kuuluisi. Mutta näen, että työnteko opintojen aikana ei ole pelkästään toimeentulon lähde vaan myös osa sitä matkaa kasvamiseksi työelämän jäseneksi, oli työ sitten oman alan työtä tai muita töitä, Annika Saarikko totesi Ylen Ykkösaamussa.

– Kyllä silläkin on arvonsa sillä työelämän kokemuksella. Harva meistä on työllistynyt vain pelkän tutkinnon perusteella, vaan myös sen työelämän kokemuksen avulla, mitä on saanut opiskelujen aikana. Toivon, että työhön ei suhtauduta vaan rahan lähteenä, vaan myös kokemuksena, Saarikko sanoi.