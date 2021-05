Annika Saarikko vaaleista MT:lle: Käymme taiston PS:n kanssa

Keskustan puheenjohtaja moittii perussuomalaisia realismin puutteesta.

– Meidän ero perussuomalaisiin on se, että me emme tarjoa peruutuspeiliin katsovaa nostalgiaa, joka ei voi olla enää totta, muotoilee keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko Maaseudun Tulevaisuudessa.

Hän myöntää, että keskusta käy tulevissa kuntavaaleissa todellisen taiston maaseutukunnista nimenomaan perussuomalaisten kanssa. Saarikon mielestä keskustalla on kunnissa paljon puolustettavaa.

– Minusta meidän saldo on aika hyvä. Tämä on maailman onnellisin maa, ja niitä ratkaisuja on tehty pitkälti kunnissa. Ihmisille on muodostunut luottamus huomiseen, ja turvallisuudentunne, hän sanoo.

Saarikon mukaan ihmiset tietävät, että kuntapäättäjien arki ei ole helppoa, vaan tarjolla on vaikeita valintoja ja vastuunkantoa. Lisäksi politiikan heikko maine on hankaloittanut ehdokkaiden haalimista.

Keskustan pahin kilpakumppani perussuomalaiset onnistui kasvattamaan ehdokasmääräänsä huimasti.

– Onnittelen perussuomalaisia hyvästä ehdokasmäärästä. Se on merkittävä demokratiateko. Sanon samalla, että jokaisen joka äänestää kuntavaaleissa kannattaa miettiä myös, millaista toimintakulttuuria asiasisältöjen lisäksi omaan kotikuntaansa haluaa. Keskustan väki on ammattivälittäjiä, ei ammattivalittajia, Saarikko sanoo.