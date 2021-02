Annika Saarikko: Työpaikkojen muutettava ihmisten perässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskusta parantaisi etätyön mahdollisuuksia nopeiden verkkoyhteyksien ulottamisella koko Suomeen.

Keskusta esittää uudistuksia, joilla yhä useammalle suomalaiselle mahdollistetaan vapaus valita opiskelu-, työ- ja asuinpaikkansa toiveidensa mukaan.

”Kohti väljempää Suomea” -vaihtoehdolla tavoitellaan tasapainoisemmin kehittyvää ja hajautetummin toimivaa Suomea.

– Keskittäminen on vanhanaikaista ja vahingollista. Viimeistään korona-ajan myötä siltä on pudonnut pohja. Ihmiset ovat omilla päätöksillään valinneet väljemmän Suomen, toteaa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko tiedotteessa.

– Keskustan tavoite on, että tulevaisuudessa yhä useammalla suomalaisella, ei vain hyvin toimeentulevilla, on vapaus valita, mihin kaikkialle kotinsa ja elämänsä rakentaa. Työ- ja opiskelupaikkojen pitää muuttaa ihmisten perässä, eikä päinvastoin.

Lisää etäopiskelun ja -työn mahdollisuuksia

Korona-aikana yli miljoona suomalaista on tehnyt työtä paikkariippumattomasti. Etätyön mahdollisuuksia keskusta parantaisi muun muassa nopeiden verkkoyhteyksien ulottamisella koko Suomeen ja veroratkaisuin.

Puolueen mukaan valtion ja kuntien etätyöhön soveltuvissa tehtävissä työntekijän on voitava valita, työskenteleekö hän etänä vai työpaikalta käsin.

Mahdollisuuksia monipaikkaiseen elämään keskusta lisäisi e-kuntalaisuudella, joka avaisi tietä monikuntalaisuudelle. Nykytila, jossa ihminen voi olla vain yhden paikkakunnan asukas, on muutettava.

Keskusta esittää myös etäopiskelun tukemista, arava- ja uudisrakennusohjelmaa maaseudulle sekä liikenneyhteyksien parantamista.

Puolue katsoo, että muutos väljempään Suomeen mahdollistaa ihmisten toiveiden mukaisen luonnonläheisyyden yhä useammalle myös isoimmissa kaupungeissa.

Keskusta tuo esityksiään hallituksen käsiteltäviksi jo tämän talven ja kevään aikana.

Vaihtoehdon valmistelua vetänyt keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen kuvaa ohjelmaa käänteentekeväksi: ”ihmisten aluepolitiikaksi.”

– Keskittäminenhän on tosiasiallisesti ylhäältä sanelemista, suoranaista pakottamistakin. Keskustan vaihtoehto on politiikka, joka nojaa ihmisten toiveisiin ja niiden mahdollistamiseen. Ikkuna on nyt auki isolle muutokselle, Honkonen sanoo.

– Siis lisää vapautta ihmisille, mutta myös lisää vastuuta – valtiovallalle. On hallituksen ja eduskunnan tehtävä kehittää koko Suomea tasapainoisesti. Sitä voi sanoa siltarumpupolitiikaksi. Keskustalle kyse on tasa-arvoisista elämisen edellytyksistä postinumerosta riippumatta.

Kohti väljempää Suomea –ohjelma on kokonaisuudessaan keskustan verkkosivuilla.