Annika Saarikko toivoo eduskunnan äänestystä sote-laeista ennen joulua

Perhe- ja peruspalveluministerin mukaan maakuntavaalipäivää olennaisempaa on uudistuksen hyväksyminen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on tyytyväinen, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään keskiviikkona valmiiksi mietintöluonnoksensa maakunta- ja sote-laeista.

– Olen kiitollinen, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on tehnyt paineen keskellä huolellista työtä, Annika Saarikko sanoi toimittajille eduskunnassa.

Kolme mietinnön kokonaisuus menee seuraavaksi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

– Yksi ovi sulkeutuu ja nyt katse on kohti eduskunnan suurta salia perustuslakivaliokunnan käsittelyn kautta.

Saarikko arvioi, että maakunta- ja sote-lait ovat eduskunnan suuren salin käsiteltävänä aikaisintaan aivan joulun alla. Hänen mukaansa ei ole toivottavaa, että lakien hyväksyminen menee ensi vuoden puolelle, mutta tärkeämpää on, että uudistus tulee hyväksytyksi tällä vaalikaudella.

– Perustuslakivaliokunta ansaitsee työrauhan. Ne viikot, mitä työ vaatii. Oleellista ei ole nyt arvioida, milloin pidetään maakuntavaalit, vaan se, että tällä hallituskaudella kokonaisuus tulee käsiteltyä ja siten myös jokainen kansanedustaja suuressa salissa muodostaa tähän näkemyksensä esitystä kannattamalla tai vastustamalla, Saarikko sanoi.

– Oma toiveeni tietysti on, että me saisimme tästä äänestyksen suureen saliin vielä ennen joulua, mutta se on paljolti nyt perustuslakivaliokunnasta aikataulusta kiinni.

Saarikko totesi, että maakuntavaalien aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon. Hänen mukaansa vaalipäivä tiedetään vasta sitten, kun eduskunta on hyväksynyt maakunta- ja sote-lait.

– Tuosta salin hyväksymispäivästä noin puoli vuotta on se aikajakso, joka tarvitaan ennen vaaleja.

Saarikko sanoi haluavansa luottaa siihen, että eduskunnan enemmistö tukee historiallista uudistusta vuosien valmistelun jälkeen.

