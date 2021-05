Annika Saarikko vahvisti koulutussäästöt, mutta heitti pallon kokoomukselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Paula Risikko muistutti, että myös keskusta oli viime vaalikaudella hallituksessa leikkaamassa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) vahvisti eduskunnassa, että hallitus aikoo leikata tieteen rahoituksesta.

– Kyllä, hallituksen päätöksiin liittyy pyrkimys vähentää velanottoa, sen haltuun saamista ja se tarkoittaa useammalle hallinnonalalle miinusmerkkisiä ratkaisuja, Annika Saarikko sanoi eduskunnan täysistunnossa.

Saarikko totesi, että hänen vastuualueellaan on myös kulttuurin, nuorison ja liikunnan kysymykset, joihin tulee kohdistumaan ”kriittisiä ratkaisuja” Veikkauksen voittovarojen vuoksi. Hänen mukaansa voittovarojen aleneman vuoksi kaikkea ei pystytä kompensoimaan.

– Näin ollen 35 miljoonan euron leikkaus tulee kohdistumaan tavalla tai toisella tieteeseen. Me tietenkin varjelemme kaikin mahdollisin tavoin perustutkimusta, Saarikko sanoi.

Kokoomuslaiset säästivät edellisillä hallituskausilla

Saarikon mukaan vanhojen muistelu ei vie Suomea eteenpäin, mutta hän totesi kuitenkin, että Jyrki Kataisen (kok.) hallituskaudella koulutukseen kohdistettiin noin 900 miljoonan euron säästöt.

– Viime kaudella kokoomuslainen opetusministeri (Sanni Grahn-Laasonen) kohdisti koulutukseen säästöjä noin 400 miljoonaa. Näistä molemmista puuttuivat myös indeksijäädytykset, Saarikko sanoi.

– Mittasuhteet on hyvä muistaa, vaikka päätös on erittäin valitettava, enkä mitenkään ylpeänä tai tyytyväisenä siitä kerro. Mutta koska se on osa hallituksen päätöksiä, siitä pitää suoraselkäisesti kantaa vastuu koko hallituksen, Saarikko jatkoi.

Tehtiin 140 000 työpaikkaa, että hallitus voi mällätä

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) totesi Saarikolle, että ”aika ikävästi sanoitte viime kaudesta”.

– Me molemmat olimme siellä hallituksessa, sekä keskusta että kokoomus. Ei meistä kukaan olisi halunnut leikata koulutuksesta, mutta niin sitä vaan leikattiin ja tehtiin 140 000 uutaa työpaikkaa, että tällä hallituksella on mahdollisuus mällätä, Risikko sanoi.

Risikko toisti pitäneensä todella ikävänä sitä, miten Saarikko puhui viime kauden opetusministeristä.

– Te tiedätte tasan tarkkaan sen, että se oli koko hallituksen päätös ja siitä te ette irti pääse, Risikko totesi.