Annika Saarikko: THL:n maine kansalaisten silmissä tulisi säilyttää

Pääministerin sijainen ei sano havainneensa maskikysymyksessä syytöksiä poliittisesta painostuksesta.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina käsiteltiin eri tavoin koronakriisiä ja niin sanottua maskigatea. Useat kansanedustajat kysyivät perusteita, lukuja tartunnoista, joihin perustuen hallitus rajoittaa ravintola-alaa.

Pääministerin sijaisena toiminut keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vastasi vakuuttamalla, että ”hallitus jakaa huolen ravintola-alan mutta myös muiden palvelualojen tilanteesta, johon korona on vaikuttanut”.

– Lähtökohtana on faktatieto siitä, että Suomessakin, samoin kuin maailmalla, altistusketjuja ja suoranaisia tartuntoja on pystytty jäljittämään nimenomaan ravintolatiloihin. Niissä käyttäytymistapa ja yhdessä olemisen muoto on sellainen, että koronaviruksen leviäminen on siellä alttiimpaa kuin joissain muissa tiloissa, Annika Saarikko sanoi.

Saarikko toivoi, että ”voisimme yhdessä pitää kiinni siitä, että kansalaisille välittyisi Suomesta ja suomalaisesta päätöksenteosta siltä osin oikea kuva”.

– En ainakaan itse halua kyseenalaistaa kenenkään päättäjän ymmärrystä siitä, että jokainen tuntee paikkansa tässä järjestelmässä: poliittinen päättäjä, tämä sali, joka viime kädessä vastaa Suomen lainsäädännöstä ja yhteisten varojen käytöstä, tuomiolaitos, eli se, joka tekee päätökset lainsäädäntömme pohjalta, mutta myös asiantuntija ja asiantuntijalaitos, joka on riippumaton. En ole havainnut esimerkiksi tähän mainittuun maskikysymykseen liittyen puheenvuoroja, joissa olisi syytetty esimerkiksi poliittisesta painostuksesta, Saarikko totesi.

– Siksi toivon, että tältä osin voimme pidättäytyä tämän vakavan aiheen äärellä sellaisissa argumenteissa, joissa tiedämme olevan toden perää. Tämä myös siksi, että kriisin ollessa vielä kesken kannan itse syvää huolta siitä, että kansalaisten silmissä, suomalaisten silmissä, säilyttäisimme tärkeimmän riippumattoman terveysviranomaisemme THL:n luottamuksen ja maineen.

Kokoomuksen Antti Häkkänen sanoi istuntosalissa peräänkuulutetun viimeiset puoli vuotta, että ”terveys ja talous pitää pyrkiä yhteensovittamaan virusta torjuen ja niin, että minimoidaan vahingot yritystoimintaan ja työllisyyteen”.

Häkkänen huomautti torstaina perustuslakivaliokunnan todenneen, että maassa ”on ollut osittain voimassa ja nyt uudestaan esitettynä lakiesitys, joka ei läpäise perustuslakia siltä osin, että alueellista välttämättömyysarviointia ei ole tehty”.

– Nyt lakiesityksessä oli ongelma, että aluekohtaista välttämättömyysarviointia pitää tehdä jatkossa ja samoin ravintolatyypeittäin. Eli huoltoasema erotetaan yökerhosta. Miten nyt hallitus aikoo tämän asian hoitaa? Aikataulu on tiukka, ja tähän tarvitaan nopeita ratkaisuja, Antti Häkkänen sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi, että perustuslakivaliokunnan huomioihin tutustutaan erittäin kiireellä.

– Korjaamme nämä puutteet, jotka perustuslakivaliokunnan lausunnossa on osoitettu, ja tämä työ tehdään valiokunnan johdolla täältä eduskunnasta käsin niin, että ministeriö kaikin tavoin auttaa valiokuntaa niissä asioissa, joita valiokunnassa halutaan sitten tehdä, Krista Kiuru lupasi.

Kokoomuksen Juhana Vartiainen sanoi heränneen kysymyksen siitä, mitkä ovat hallituksen motiivit. Hänen mukaansa viestiä alueellisten rajoitustoimien ja ravintolatyyppien erottamisesta on kuultu jo kauan.

Pääministerin sijainen Annika Saarikko vastasi, että ”politiikassa voidaan vääntää tiukastikin asioista, mutta itse vierastan aina motiivien kyseenalaistamista”.

– Kyllä tämä hallituksen motiivi on suojella suomalaisten terveyttä ja elämää — ja kyllä, tämän hallituksen suuri motiivi on pitää myös Suomen taloudesta, työpaikoista ja yrityksistä huolta, Annika Saarikko sanoi.

– En minäkään ole kysellyt niiden motiivien perään, miksi oppositiosta on kuultu esityksiä, että baarien pitäisi olla auki läpi yön – että ei se ravintolalinjaus nyt ihan kaikilta osin oppositiollakaan ole ollut yhtenäinen ja selkeä.

Saarikon mukaan taustalla on ”se kaikki tieteellinen, tutkittu tieto siitä, miten koronavirus leviää, minkälaisissa tilanteissa, minkälaisilla etäisyyksillä. Ja me tunnistamme, että ravintolan tilanteessa esimerkiksi maskin käyttö ei tietenkään sattuneesta syystä ole erityisen helppoa”.