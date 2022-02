Annika Saarikko tekikin kokoomuksen kyselytunnin

Eduskunnan kyselytunnilla valtiovarainministeri ryhtyi itse kysyjäksi.

Eduskunnan torstaista kyselytunnin alkupuolta hallitsivat kysymykset polttoaineen hinnasta. Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen kiinnitti huomiota paljon puhuttuun jakeluvelvoitteeseen.

– Tämä voi olla jopa 10 senttiä per litra -kysymys dieselin pumppuhinnassa. Kysynkin nyt, kun tästä valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö ovat antaneet vastakkaiset kommentit tällä viikolla: onko hallitus nyt luopunut tästä nostosta vai ei?, Kai Mykkänen tiedusteli.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi, että ”jakeluvelvoitekysymys on tärkeä ja se on akuutti, ja hallitus tulee tätä tarkastelemaan”.

– Sinänsä itse olen pitänyt jakeluvelvoitetta hyvänä keinona tehdä päästövähennyksiä liikenteen puolella. Aikaisemmin tätä ovat minun ymmärtääkseni kannattaneet myös perussuomalaiset ja lukuisat muut puolueet tästä salista, koska jakeluvelvoitteen kautta me saamme sitten suoraan korvattua fossiilista energiaa uusiutuvilla energiamuodoilla, Sanna Marin sanoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen sanoi, että ihmiset ovat tukalassa tilanteessa ja arki on vaikeaa, ”töissäkäynti pitkien etäisyyksien maassa jo usein varsin haastavaa”.

– Myös raskas liikenne on, arvoisa ministeri, vaikeassa tilanteessa. Teidän vuonna 2020 tekemänne koko 2000-luvun suurimman polttoaineveron korotuksen myötä yhden rekan kustannukset nousivat vuodessa jopa 8 000—10 000 eurolla, Timo Heinonen sanoi.

– Kuljetusala on ahdingossa. Me olemme kokoomuksesta ehdottaneet ratkaisuksi ammattidieselin käyttöönottoa.

Heinonen kysyi valtiovarainministeri Annika Saarikolta (kesk.), olisivatko he valmiita tuomaan ammattidieselin helpottamaan kuljetusalan ahdinkoa ja antamaan mahdollisuus ottaa käyttöön tiemaksut ulkomaalaisille rekoille.

Rahaministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko totesi ensin käyneensä asiaa läpi alan ammattiliiton kanssa ja pitävänsä esitystä perusteltuna. Sitten hän siirtyi hyökkäykseen.

– Haluan tarkentaa, edustaja Heinonen, kun otitte nyt esiin tämän bensaverokysymyksen, kysyn vilpittömästi. Oliko näin, että kokoomus siis on esittänyt bensaveron kevennystä omissa papereissaan, vai muistelisinko nyt näin, että te ette olleet tästä kanssamme eri mieltä aiemmin?, Annika Saarikko kysyi.

– Ja toinen kysymys: muistanko väärin, edustaja Heinonen, vai oliko teillä peräti aivan sähköveron kiristys suomalaisille kotitalouksille teidän esityksessänne?

Timo Heinonen yllättyi joutuessaan vastaajaksi, joka kyselytunnilla on ministereiden tehtävä.

– Tämä kyselytunti on tietysti pääasiassa sitä varten, että oppositio kysyy hallitukselta, Timo Heinonen sanoi istuntosalin nauraessa.

– Mutta kun hallitus haluaa nyt kysyä meiltä täältä oppositiosta vähän neuvoa ja apua, niin annetaan sitä mielellämme. Te korotitte elokuussa 2020 bensan ja dieselin polttoaineveroa koko 2000-luvun suurimman kertakorotuksen. Te perustelitte sen, arvoisa keskusta, silloin sillä, että maailmanmarkkinahinta dieselissä oli poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Kyllä, ja silloin se varmasti meni näin, Heinonen sanoi.

– Tällä hetkellä, niin kuin te äsken totesitte, ministeri Saarikko, öljyn markkinahinta on poikkeuksellisen korkealla, joten eikö teidänkin logiikkanne mukaan silloin ajatuksen pitäisi kulkea toisinpäin?, hän kysyi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi, että ”suuntaan ja toiseen, sillä tavalla taitavat mennä myös kokoomuksen verokannat: suuntaan ja toiseen”.

– Asiasta olen vakavasti puhuen samaa mieltä. Vaikka teitä hiukan tässä tekee mieli hiillostaa, edustaja Heinonen, aika ajoin puheittenne vuoksi, niin asiahan on suomalaisten arjen kannalta mitä vakavin, ja hallitus ottaa sen vakavasti, Annika Saarikko sanoi.

– Kannan syvää huolta siitä energiariippuvuudesta, joka koko Euroopalla on myös Venäjästä, ja siitä, että me saisimme asiat etenemään diplomatian tiellä. Silläkin on merkitystä. Merkitystä on myös sillä, että me pystyisimme tekemään Suomessa järkeviä, maltillisia palkkaratkaisuja, että me pystyisimme kaupan ja elintarvikeketjun kanssa yhteistyössä ymmärtämään, että myös alkutuottajalle kuuluu osansa suomalaisessa ruokaketjussa.