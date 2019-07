Annika Saarikko SuSu:lle: Korkeakoulutettujen määrää lisättävä

Tiede- ja kulttuuriministeri pitää tärkeänä myös oppivelvollisuusiän nostoa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) ja Saarikkoa tämän vanhempainvapaan ajan sijaistava Hanna Kosonen (kesk.) haluavat nostaa suomalaisten koulutustasoa.

Sunnuntaisuomalaisen Keskisuomalaiselle tekemässä haastattelussa Saarikko ja Kosonen pitävät tärkeänä sekä oppivelvollisuusiän nostoa että suomalaisten koulutustason korottamista. Korkeakoulutettujen osuuden väestössä pitää entisestään kasvaa, ministerit sanovat.

– Meillä on jo nyt raju osaajapula. Ihmisiä pitää kouluttaa oikeille aloille, Kosonen sanoo.

Edellisen hallituksen korkeakouluihin kohdistuneet leikkaukset muistetaan pitkään. Saarikon mukaan tällä hallituskaudella on kuitenkin mahdollista tehdä lisäpanostuksia korkeakouluihin.

– Tilanne on nyt hyvin erilainen kuin viime vaalikaudella. Kun talouden pohja on saatu kuntoon, on mahdollista tehdä lisäsatsauksia myös korkeakoulupuolelle. Kulttuurista ei leikattu viime vaalikaudellakaan, mutta korkeakoulupuolella on korjausvelkaa sekä rahoituksessa että ilmapiirissä, Saarikko toteaa.